Милош Бикович: «Я хочу жить в горах Сербии в деревянном домике»

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Названы города России с самыми высокими жилыми домами

В число лидеров вошли Балашиха, Мурино и Люберцы.



Лидерами по высотности вторичных жилых домов остаются самые молодые города Ленинградской области — Кудрово и Мурино. Здесь медианная этажность вторички составила 18 этажей. Позиции с третьей по десятую занимают подмосковные города. Из них максимальные 17 этажей — в Балашихе, Видном, Люберцах, Одинцово и Химках, а минимальные 14 этажей — в Мытищах. В городах-миллионниках самые высокие дома — в Москве (13 этажей). В Краснодаре зафиксирован показатель в 11 этажей, а в Новосибирске — в 10.

В целом по России высотность составила 16 этажей для новостроек и пять этажей для вторички. Максимальная средняя высота новых домов (25 этажей) — в подмосковных Котельниках и Одинцово.