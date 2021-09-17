Любовь Успенская: «Моя жизнь — музыка»

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Названа самая полезная рыба

Лосось лучше другой рыбы усваивается организмом, рассказал врач-диетолог и директор Пищевой лаборатории Сергей Сивков.

«Эта рыба богата омега-3 и жирными кислотами, которые необходимы для клеточного состава нашего организма и могут помочь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями», – отметил эксперт.

Мужчинам нужно употреблять 1,6 грамма, а женщинам – 1,1 грамма омега-3 в день, а одна порция лосося превышает эту квоту.

Для предотвращения простуды естественным путем рекомендуется в осенний период употреблять жирную рыбу. Она содержит омегу-3 и витамин D, которые помогут держать иммунную систему в тонусе, а высокое содержание витамина С в цитрусовых поспособствует борьбе организма с вирусами. В перечень полезных продуктов для борьбы с простудой вошел и миндаль. Орех богат витамином Е и цинком.