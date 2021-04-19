Глюк’OZA «У нас дети живут уже другими стандартами»

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ГлавнаяНовостиКрасота и здоровьеНазвана оскорбительная ошибка клиентов парикмахерской

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Названа оскорбительная ошибка клиентов парикмахерской



В первую очередь парикмахер подчеркнул, что при выборе стрижки не следует вдохновляться фотографиями знаменитостей. По его словам, чаще всего они меняют образы, используя парики или накладные волосы, — но не с помощью дорогого окрашивания или стрижки.

Вместо подражания звездам стилист порекомендовал довериться профессионалу, поскольку только он понимает, какая стрижка подходит тому или иному типу волос.

«Прислушивайтесь к парикмахеру как-будто он стоматолог или окулист», — пояснил стилист.

Также он посоветовал клиентам не стричь и не красить волосы самостоятельно в домашних условиях, не прибегать к помощи друзей или родственников. «Даже парикмахеры предпочитают обращаться к профессионалам», — объяснил он.

В заключение стилист попросил читателей всегда вовремя приходить в салон красоты: «Опаздывать на свою запись — просто неприемлемо. Такой поступок полностью испортит день мастера».





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