Ляйсан Утяшева: «Я люблю свой возраст»

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Названа наибольшая опасность для распространения коронавируса в России

Наибольшую опасность для распространения нового коронавируса в России представляют «бессимптомники». Об этом сообщил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Нетесов.

По его словам, люди, которые переносят COVID-19 без клинических проявлений, продолжают заражать остальных. Нетесов отметил, что среди общего числа зараженных таких людей может быть от десяти до 50 процентов. Также профессор добавил, что объявленные в стране нерабочие дни помогут справиться ситуацией. Он предложил запустить тестирование граждан на наличие иммунитета к инфекции.