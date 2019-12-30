10 топ мест куда сходить в Москве на новогодние праздники

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30/12/2019
Новогодние праздники – это чудесное время, когда все мы немного возвращаемся в детство. В это […]
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Социологи составили рейтинг худших подарков к Новому году Сувениры и символы года возглавили антирейтинг новогодних подарков для россиян, […]
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Рейтинг худших кинолент уходящего года, возглавил мультипликационный фильм «Стражи Арктики». В России в широкий прокат […]
Самым безопасным алкогольным напитком является сухое белое вино. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог столичного […]
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За считанные часы до наступления нового 2020 года, 31 декабря, телеканал «Россия-1» покажет отреставрированную версию […]
Знаменитая российская певица Зара в предновогодние дни, как и многие популярные исполнители, участвует в записи […]
Самым безопасным алкогольным напитком является сухое белое вино.
Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн
В то же время врач подчеркнул, что полностью безвредной дозы спиртного не существует. По его словам, пить нужно умеренно, делая значительные промежутки между употреблением алкоголя.