Глюк’OZA «У нас дети живут уже другими стандартами»

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Мужское здоровье: 5 полезных привычек

Тренируйся каждый день

Вас посещал соблазн провести всю жизнь на диване у телевизора? Гоните прочь это искушение! Потому что малоподвижный образ жизни — злейший враг представителей сильного пола.

Физиологи подсчитали: чтобы сохранять себя в хорошей форме, мужчине необходимо как минимум 150 минут в неделю тренировок средней интенсивности

Либо 75 минут в неделю интенсивных кардионагрузок, бег и плавание — лучшие из них. При этом и в том и в другом случае дважды в неделю необходимы силовые тренировки: гантели, подтягивания, отжимания, работа с весами на тренажерах.

Такой режим, по утверждениям медиков, даст вам возможность до самых преклонных лет оставаться мужчиной во всех смыслах этого слова.

Поддерживай постоянный вес

Группа исследователей из Гарварда изучила истории болезни 44 354 мужчин и пришла к выводу, что оптимальный вес — это один из пяти ключевых показателей, по которому можно предсказать продолжительность жизни. Чтобы сохранить «золотое сечение», держите индекс массы тела в диапазоне от 18,5 до 24,9. Этот индекс рассчитывается просто: массу тела в килограммах надо разделить на рост в метрах, возведенный в квадрат. Если ваш вес 80 кг, а рост 1,8 метра, то 80 надо будет разделить на 3,24.

Избавься от вредных привычек

Курение и алкоголь наряду с лишним весом входят в пятерку главных факторов, провоцирующих серьезные проблемы со здоровьем. Табак — это «крестный отец» сердечно-сосудистых заболеваний, он считается причиной преждевременной смерти каждого четвертого курильщика. Увлечение алкоголем также может спровоцировать целый букет болезней, а кроме того, эффективно сокращает жизнь, поощряя рискованное поведение. Настоящий джентльмен ограничится двумя бокалами вина или 100 граммами крепкого спиртного – на выходных.

Читай книги

Во-первых, это тренирует интеллект и расширяет кругозор. А во-вторых, потому что ваш смартфон — это плохое чтение. Мы берем в руки гаджет, чтобы ответить на деловые сообщения, проверить почту, посмотреть новости. Все это вызывает стресс. Психологи провели ряд экспериментов и обнаружили, что у человека повышается уровень кортизола — гормона стресса, даже когда мобильный телефон попадает в поле зрения его глаз. А чтение книг, наоборот, снижает уровень нервного напряжения на 68 процентов.

Путешествуй!

Ничто так не помогает перезагрузить мозг, как смена обстановки.

Как говаривал Анатоль Франс: «Иногда день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома»

Каждое путешествие — это маленькая жизнь. Ты видишь иной уклад жизни, сталкиваешься с незнакомой культурой, знакомишься с новыми людьми. Такой опыт меняет образ мыслей, расширяет внутренний мир, ломает стереотипы и в конечном счете делает тебя немного другим человеком. Вояж в дальние страны или близкие, но нехоженые места — это одна из тех вещей, на которые настоящий мужчина не должен жалеть деньги.