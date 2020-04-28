НА СОН ГРЯДУЩИЙ: какие продукты нужно есть, чтобы быстрее уснуть

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Москву не станут украшать к 1 Мая

Московские власти решили не украшать столицу к 1 мая в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусом.

«Было принято решение отменить в 2020 году традиционное праздничное оформление города к 1 мая» — сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Также, по словам Бирюкова, не будет трансляции никаких поздравительных открыток на фасадах и билбордах в Москве.

«Архитектурно-художественную подсветку зданий и объектов также не будут переводить в праздничный режим», — резюмировал Бирюков.