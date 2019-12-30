10 топ мест куда сходить в Москве на новогодние праздники

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Москвичи смогут обменять подарки для животных на билет в зоопарк

Гости Московского зоопарка с 25 по 31 декабря могут стать участниками акции «В зоопарке ждут подарки»

В рамках нее каждый, кто принесет подарок для обитателей зоопарка, получит право свободного прохода на территорию.

Пункт приема зооподарков будет работать на главном входе ежедневно с 9:00 до 16:00.

В списке подарков, одобренных зоологической службой, — всевозможные мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки, которые можно найти в любом зоомагазине. При этом подарок не должен быть дорогим — главное, чтобы он мог стать полезным и помочь разнообразить жизнь обитателей зоопарка в канун новогодних праздников.

Чтобы принять участие в акции, нужно принести с собой в зоопарк подарок, передать его волонтерам в специальном пункте на Главном входе и получить право бесплатного прохода зоопарк. Всех участников акции вместе с принесенными подарками будут фотографировать волонтеры зоопарка. Эти памятные предновогодние фото после завершения акции будут опубликованы на официальном сайте и в соцсетях зоопарка.