Ляйсан Утяшева: «Я люблю свой возраст»

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Москвичам объяснили, кто сможет получить выплаты по безработице

Компенсационные выплаты для признанных безработными подготовят только для тех горожан, кто в 2020 году отработал не менее 60 дней.

На компенсацию в размере 19,5 тысячи рублей в месяц могут претендовать только москвичи, признанные безработными и работавшие не менее 60 дней в 2020 году. Тем, кто получил статус безработного до 31 марта, региональную компенсацию начислят автоматически, без заявлений.

Чтобы оформить выплату, не потребуется обращаться в Центр занятости напрямую. Заявку предлагают подать удаленно, через сайт. При этом следует приложить паспорт, трудовую книжку, документ об образовании и справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы. Для соискателей с инвалидностью этот список дополнен ИПРА.