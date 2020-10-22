Компания «БОН ТОН»: Более 60% предложения квартир премиум-класса приходится на Западный административный округ Москвы

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МОДНЫЕ НОВИНКИ СЕЗОНА ОСЕНЬ/ЗИМА 2020-2021 В ТК «ДУБРОВКА»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

22 октября 2020 г.

Тренды сезона осень/зима 2020-2021 порадуют многих модниц, а ТК «Дубровка» поможет в создании модного имиджа! Разноплановые коллекции помогут собрать, как изящный женственный образ, так и строгий, но практичный стиль business casual. Последние модные тенденции отражены в коллекции женской молодежной одежды российского бренда CALISTA, представленного в ТК «Дубровка» на 5 ряду в павильонах 134-136.

Важную акцентную роль в осенне-зимних образах играет цвет. В сезоне 2020/2021 оттенки фиолетового, лимонного, изумрудного, оранжевого, синего, голубого, розового порадуют и принесут разнообразие в модные «луки» их обладателей. Среди принтов популярны «леопард», «зебра», змеиный принт «питон», цветочный узор, «горох» и «клетка».

Актуальный тренд этого сезона – смелое платье‑футляр из экокожи. Такое платье создаст изящный силуэт и подчеркнет достоинства фигуры. Более демократичное платье с кожаным верхом и низом из смесовых тканей – для эффектных повседневных выходов. Кожаные платья стали главным атрибутом на модных показах текущего года.

Самая практичная модель – сарафан. Главные фавориты – сарафаны облегающего кроя в клетку. Застежка на ряд крупных металлических пуговиц украсит данную модель, а широкие бретели позволят и комбинировать с однотонной блузой или джемпером, и носить самостоятельно. Юным покупательницам подойдет комплект из короткого платья с принтом «гусиная лапка» на тонких бретелях и однотонной водолазки.

Не собирается сдавать своих позиций и анималистический принт. В моде платья прямых и приталенных силуэтов данной расцветки, с отложенным воротником и объемными рукавами. Дополнением могут быть пуговицы или накладные карманы.

Уютное трикотажное платье способно заменить десятки стильных осенних образов. Практичные и комфортные модели облегающих и прямых силуэтов станут той самой вещью, которую не захочется снимать весь сезон. Дополнить образ можно шерстяным пальто и аксессуарами, которые также можно приобрести в ТК «Дубровка».

Справочно: На территории ТК «Дубровка» действует комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты (маска и перчатки), соблюдать социальное дистанцирование 1,5 метра и пользоваться санитайзерами с антисептическими средствами, установленными по периметру торгового комплекса.

ТК «Дубровка» – комплекс общей площадью 97 тыс. кв. м с широким ассортиментом товаров и удобной инфраструктурой. Был открыт в 2010 году рядом с одноименной станцией метро. Удобное месторасположение обеспечивает ТК «Дубровка» высокую покупательскую проходимость и большой спрос.

Контакты ТК «Дубровка»:

Адрес: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр.3

Телефон: +7 495 933-88-10

Сайт: dubrowka.ru