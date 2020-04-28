НА СОН ГРЯДУЩИЙ: какие продукты нужно есть, чтобы быстрее уснуть

+7 (495) 374-74-87
заказать обратный звонок
E-mail: info@gazetacp.ruмедиа-кит график выхода прайс-лист
28/04/2020
Проблема: неправильная еда на ночь В то время как некоторые продукты приводят к нарушениям сна, […]
Популярный эпатажный российский комик, бывший лидер команды КВН «Федор Двинятин», участник шоу «Comedy Woman» на […]
Крупнейший в мире производитель фанеры — компания «Свеза» — снижает объемы производства и допускает полную […]
Любители кофе и горького шоколада теперь могут узнать, почему же эти два продукта так хорошо сочетаются. Исследования […]
Некоторые гипермаркеты ввели новые правила для россиян, они запрещают покупателям посещать магазины без медицинских масок, […]
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже. […]
Сильнее всего спрос упал на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%), […]
Россияне уменьшили на 62 процента заказы выпечки и хлеба и увеличили почти в два раза […]
Московские власти решили не украшать столицу к 1 мая в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с […]
Крупнейший в мире производитель фанеры — компания «Свеза» — снижает объемы производства и допускает полную его остановку в будущем, что угрожает возможным дефицитом на рынке.
«У нас есть сценарии, которые предусматривают различные варианты снижения объемов производства: от 20 процентов до фактически полной остановки», — отметил глава компании Анатолий Фришман.
По его словам, «Свеза» разработала антикризисные меры для каждого из таких сценариев. Они включают в себя снижение затрат, перераспределение объемов производства и усилия по его защите.