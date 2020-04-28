НА СОН ГРЯДУЩИЙ: какие продукты нужно есть, чтобы быстрее уснуть

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Мировой лидер на рынке фанеры допустил полную остановку производства



Крупнейший в мире производитель фанеры — компания «Свеза» — снижает объемы производства и допускает полную его остановку в будущем, что угрожает возможным дефицитом на рынке.

 

«У нас есть сценарии, которые предусматривают различные варианты снижения объемов производства: от 20 процентов до фактически полной остановки», — отметил глава компании Анатолий Фришман.

 

По его словам, «Свеза» разработала антикризисные меры для каждого из таких сценариев. Они включают в себя снижение затрат, перераспределение объемов производства и усилия по его защите.

 





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