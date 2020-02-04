Здесь высадят деревья, а также создадут зоны отдыха с клумбами и лавочками. На площади сделают […]

Милош Бикович: «Я хочу жить в горах Сербии в деревянном домике»

Этот год для актера начался с большого успеха российского фильма «Холоп», где Милош сыграл роль главного героя, избалованного молодого человека, которого перевоспитывают необычным способом.

Милош, возможны ли такие необычные методы перевоспитания в реальной жизни?

— Абсолютно. Только у нас в фильме Гришу исправляет психиатр, а в жизни это делает Бог. Он человеку всегда создает такие условия, что тот бьется головой о нужные ему стенки. Так что, я думаю, в человеческой жизни все направлено на наше исправление.

— В России Вы работали с разными режиссерами. Клим Шипенко, снявший «Холопа», учился в Америке. Его подходы к работе отличаются?

— Он очень хорошо знает, что ему надо, и он умеет играть с жанром. То есть он делает комедию, но подбирает кадры, которые по стилистике похожи на вестерн. Мне очень понравилось работать с Климом. Я надеюсь, что скоро мы с ним еще что-нибудь сделаем. Но пока нет ничего конкретного.

— Сейчас и в России, и в Сербии у Вас – армии поклонников. А где их всё-таки больше?

— Больше в России. И я удивился, когда в Казахстане не смог пройтись по улице: люди хотели со мной сфотографироваться, останавливали меня. Первый раз в жизни я приехал в страну, где никогда не был, и меня там узнавали. В Сербии меня просто дольше знают — часто показывали по телевизору. В России ещё есть люди, которые вообще не сталкивались со мной. Это очень странно, когда я говорю про себя и свою популярность. Я чувствую себя немножко дураком.

— Для того, чтобы сниматься в российском кино, пришлось ли как актеру что-то менять в себе, своих взглядах на профессию?

— Конечно, надо было. Особенно когда я снимался у Никиты Михалкова, потому что, кроме того, что он великий режиссер, он еще был и моим любимым режиссером. Поэтому мне очень хотелось его не подвести. Плюс русский язык, который тогда для меня был неизвестным полем. Всё вместе это было очень сложным и очень красивым периодом, хотя я сильно переживал.

— Вы считаете себя активным пользователем соцсетей?

— Достаточно активным, потому что это часть моей работы. В Инстаграме я продвигаю свои проекты. Я на нем зарабатываю, участвую в общественных событиях, акциях. Это своего рода мое личное маленькое СМИ.

— Большинство Ваших подписчиков в социальных сетях — девушки, которые считают Вас одним из самых сексуальных мужчин. Как относитесь к этому званию?

— Оно бы льстило, если бы мы жили в мире, где люди не делают ставку на внешность. Я не хочу уделять этому большое внимание, смещать фокус с искусства на такие средства как внешность, тело. Мне кажется, нашему обществу сейчас нужно не это. Слишком много манекенов, фейков, неискренности под фотографиями в соцсетях… Слишком много Инстаграма, фильтров, силикона, которые по отдельности не являются проблемой, но люди сегодня пытаются всем этим заменить счастье, любовь, действительно важные ценности.

— Раз уж заговорили о женщинах… Считается, что русские менее эмансипированы, чем европейки…

— Это слово (эмансипация. — ред.) имеет разные значения. Вы думаете, что боретесь за свои права, вы сейчас отстаиваете свои права, а может быть, просто что-то теряете. Я не думаю, что женщины в России на шкале эмансипации находятся ниже. И я не думаю, что женщина должна следовать каким-то западным или восточным примерам, как надо жить. Она не должна ничего. Она должна иметь право. Но с этим «иметь право» начинается диктат: если женщина этого не делает, она несчастлива, что она не состоялась. Это неправда. Я не считаю, что женщина должна следовать каким-то стандартам эмансипации. Если сама не хочет, конечно.

— А как Вы относитесь к гражданскому браку?

— Я не против, но не считаю его обязательным, если нет религиозной составляющей. Если она есть, тогда брак становится чем-то большим, чем отношения двух людей. А если просто гражданский… Не думаю, что закон должен регулировать эмоциональную связь двух людей… К тому же отношения женщин и мужчин в последнее время очень изменились. Нас учили традиционным ценностям, но существуют и ценности современные. Современные ценности — девушка сама зарабатывает, гуляет с подружками, не говорит, куда уходит. Она не готовит, нанимает помощницу, которая делает за нее работу по дому. Из-за попытки совместить старые и новые ценности происходит хаос. То есть женщина недовольна, потому что она думает, что ей должны двери открывать, за все платить, и при этом она хочет быть свободной. Это разрушает отношения… Современные женщины — акулы, хищницы. Но сначала надо себя привести в порядок, потом и человека найдешь. Точнее, сам придет.

— Что в Вашем представлении порядок?

— Для личной жизни нужен порядок. Надо понимать, что в воскресенье — литургия, время с семьей, отдых. Во вторник вечером мы с друзьями играем в футбол. В четверг я в спортзале. В пятницу гулять пошли. Нужен порядок, в котором совмещаются семья, друзья… Я хочу жить в горах Сербии в деревянном домике.

— В России больше всего скучаете по сербскому языку, по кухне?

— По кухне нет. По языку тоже нет. Я скучаю по людям и местам. По погоде. Приезжайте в Сербию — увидите. У нас в марте уже лето. Поэтому это в первую очередь. Белград такой уютный для жизни! То, что мы считаем пробками, в Москве — светофор. В Белграде можно сделать тысячу вещей и вернуться домой обедать. В Москве, если что-то пошёл делать, ты там остался…

Досье

Родился

13 января 1988 г. в Белграде

Карьера

Театральный класс в Белграде – 2001-2004 гг.

Дебют в киносериале ««Доллары идут» (сербия) — 2004-2006 г.

Награда сербского кинематографа за лучшую главную роль в фильме «Монтевидео» — 2011 г.

Хорватская театральная премия «Марул» за лучшую главную роль в спектакле «Мой сын, только ходит немного медленнее» — 2013 г.

Медаль Пушкина (Россия) – 2018 г.

Личная жизнь

Не женат