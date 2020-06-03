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Марина Кравец: «Мир подстроился под идеальный для нас график»

Российская теле- и радиоведущая, певица, единственная женщина-резидент шоу Comedy Club на телеканале ТНТ Марина Кравец в самый разгар самоизоляции в Москве родила дочь. Мы поздравляем ее и ее семью с этим важным событием в жизни. Но всем же интересно, как пришлось рожать во время пандемии COVID-19…

— Естественно, было несколько не по себе, волнительно. Но я старалась следовать всем предписанным нормам: соблюдение гигиены, дистанцирование от скоплений людей. Укрепляла иммунитет прогулками и разнообразным питанием, старалась есть полезную пищу. Вообще, расставляла приоритеты в пользу будущего ребенка. В целом, настрой был такой: делай, что должен и будь, что будет. Благо, успели вдоволь нагуляться до введения карантина.

— С приближением родов и вводом жестких запретов на передвижение и общение менялось восприятие окружающей действительности?

— Мы живем в странное время. Ощущение, что мы попали в какой-то фантастический фильм, не отпускает. Но у меня паники не было и нет. И никому не советую ей поддаваться. Это отнимает энергию и мешает принятию взвешенных решений.

— Вы были ограничены в общении с родственниками. Это обстоятельство как-то сказалось?..

— Родственники, конечно, беспокоились о моем самочувствии. Но, к счастью, период ожидания был спокойным, несмотря на то, что беременность совпала с пандемией. Я считаю, что раз так произошло, значит, так было нужно. Это и про ситуацию в мире, и в нашей частной жизни.

— Настал определенный день и что Вы стали делать?

— Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил всё за нас… Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование на всякий случай. Ехали на полчаса. Поэтому собранная для роддома сумка с вещами осталась дома. Забегая вперёд, скажу, что она бы и не пригодилась. Вообще всё необходимое выдают на месте! В общем, выезжали налегке. «Время-то ещё будет!» — думали мы. В итоге мы стали родителями чудесной девочки. Вообще, то, что произошло, и, главное, как — это просто фантастика! То, что для нас сделали в роддоме – настоящее чудо. Работа всех была настолько слаженной, чёткой и, что очень важно, спокойно. Это действительно, счастье – иметь возможность успокоиться и довериться невероятным профессионалам и хорошим людям.

— Понятно, что муж Аркадий Водахов во время беременности был всегда рядом. А в роддоме он тоже Вас поддерживал?

— Мне посчастливилось попасть в замечательный роддом. Это роддом ЕМС в Москве. Сейчас в большинстве роддомов не допускается присутствие мужа. Даже не тратят время на анализ его здоровья: просто говорят «нет» и все. Понять эти организации можно, но в нашей клинике моему мужу максимально быстро провели необходимые обследования и допустили ко мне. За это мы очень благодарны.

— Какая обстановка сохраняется во время пандемии в самом роддоме?

— Обстановка в роддоме была потрясающая! Спокойно, хорошо, без суеты. Врачи размеренно и четко делают свою работу, молодые мамы — свою. Очень важно не транслировать негатив и излишнее беспокойство вовне, тем более, когда ты – кормящая мама.

— После того, как вернулись из роддома домой, самоизоляция сказалась?

— Не будь карантина, муж проводил бы большую часть времени на работе, я бы тихонько сходила с ума, мы бы оба не высыпались. В текущей ситуации мы постоянно рядом с дочкой, узнаем друг друга и делаем это с радостью. Есть ощущение, что это мир подстроился под идеальный для нас график.

— Уже после родов Вы во время самоизоляции довольно быстро снова окунулись в работу в юмористическом шоу Comedy Club…

— Физическое состояние и фигура уже позволяют вернуться на телевидение без смущения – в экран смогу поместиться с былым успехом. Удобно, что даже во время самоизоляции я приняла участие в паре выпусков «Камеди». В общем, я с удовольствием окунусь в работу, но сейчас в приоритете наш новый маленький человек.

— Вы тепло отозвались о карантине…

— Да! Даже в самоизоляции и на карантине можно найти положительные стороны. Мы не просто должны как можно больше времени проводить с ребёнком, мы сейчас можем себе это позволить и делаем это с огромным удовольствием. Сейчас мы дома, растем. Появился новый человек, а вместе с ним новый график жизни, эмоции и звуки.

— Вы сказали про свою фигуру. Спорт позволил быстро вернуться в форму?

— Я на самом деле, конечно, не могу сказать, что я самый спортивный человек на планете Земля. Честно скажу, что я даже давненько не ходила в спортзал, хотя надо бы. Возможно, мои щеки дают информацию о том, что надо бы походить в спортивный зал.

— Каким, на Ваш взгляд должен быть спортсмен, будь то мужчина или женщина?

— Спортсмен – это, прежде всего, характер. Надо быть железным человеком. Должна быть невероятная дисциплина, самоконтроль, сила воли. Если всего этого нет, то лучше, наверное, в спорт и не идти.

— Сейчас у немалого числа женщин беременность протекает в условиях самоизоляции. Что можете посоветовать будущим мамам?

— Меньше читать новости. Не нервничать, не сгущать краски. Улыбаться! Вслед за улыбкой подтянется и настроение! Мы не можем повлиять на ситуацию глобально, но можем обезопасить себя и других, соблюдая самоизоляцию. Не забывайте про простые правила и переведите фокус на малыша, прислушивайтесь к нему, разговаривайте с ним, не важно — он уже родился или вот-вот появится. Всё это спокойно и с улыбкой. Вы сейчас его главный проводник эмоций на гормональном уровне. У вас свой мир, локальный, и каким он будет — очень сильно зависит именно от состояния мамы. Так что расслабьтесь и наслаждайтесь прекрасным ожиданием и общением с малышом! И главное, всем здоровья, любви и счастья!

Досье

Родилась

18 мая 1984 г. в Ленинграде.

Карьера

Гимназия № 524 в Ленинграде – 1991-2001 гг.

Филологический факультет Санкт-Петербургского университета – 2001-2006 гг.

Команда КВН «ИГА» — 2007 г.

Ведущая шоу «Полный вперёд» на «Радио Рокс» — 2007-2011 гг.

Постоянная участница шоу «Соmedy Club» на канале ТНТ — с 2010 г.

Ведущая реалити-шоу «Замуж за Бузову» на канале ТНТ – с августа 2018 г.

Личная жизнь

Аркадий Водахов – муж, продюсер (с 20.07.2013 г.)

Вероника – дочь (09.04.2020 г.)