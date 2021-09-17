Любовь Успенская: «Моя жизнь — музыка»

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Марина Федункив: «Я вышла замуж»

Комедийная актриса кино, телевидения и шоу Comedy Woman Марина Федункив за свои 50 лет работала проводницей на железной дороге, ночным воспитателем в детдоме, аниматором на теплоходе, а за пару ковидных лет выпустила автобиографическую книгу. А еще буквально недавно она зарегистрировала брак, сыграла свадьбу и отметила своё 50-летие. Весьма нешуточные события…

— Марина, считается, что комедианты в реальности очень серьезные люди…

— Я и в жизни люблю пошутить, посмеяться. Но, конечно, не делаю этого 24 на 7. То есть, если столкнетесь со мной в аэропорту в пять часов утра, то ожидать того, что я буду фонтанировать шутками, не стоит. Скорее наоборот.

— Сложные драматичные события собственной жизни негативно влияли на исполнение комедийных ролей?

— Скорее так, благодаря своим образам и ролям я переключалась. Конечно, было непросто. Но я давала себе четкую установку, что все личное и тяжелое оставляю за кадром. Ну и к тому же я понимала, что несу позитив людям, а этого позитива им часто так не хватает.

— Есть у Вас самая любимая роль?

— Интересный вопрос. У меня нет нелюбимых ролей. Если мне не нравится сценарий, я не соглашаюсь играть. Зато, если меня зацепило, то неважно: полный ли это метр или вайн для Instagram — постараюсь выложиться по полной.

— Марина, как в вашей жизни появился Стефано Маджи?

— Мы познакомились на дне рождения моего продюсера Игоря. В тот вечер мы со Стефано общались немного. Не могу сказать, что я как-то сразу для себя его отметила. Думаю, так же, как и он меня. Стефано вообще был не в курсе, что я публичный человек. Так что никакой любви с первого взгляда не случилось. Через несколько недель мы столкнулись на борту самолета: я летела выступать на корпоратив в Екатеринбург, а Стефано отправлялся туда же в рабочую командировку. Он подошел, напомнил о себе, мы разговорились. Периодически пили кофе, а в карантин общение сделалось более регулярным и уже переросло в романтические отношения…

— Сейчас многие не спешат регистрировать брак официально…

— Если честно, мы зафиксировали брак официально, скорее, чтобы утрясти возможные юридические нюансы, которые могут возникнуть. Все же Стефано — иностранец. Может случиться, что ему надо будет уехать, а границы опять закроют из-за пандемии или похожего чего-то. А в целом я совсем не против гражданских браков.

— Не смущает Вас и Ваше окружение то, что муж иностранец?

— Слушайте, да я не стала бы делить — иностранец или не иностранец… Это в советское время выйти замуж за иностранца считалось чем-то уникальным. Сейчас все иначе. Тот же Стефано уже пятый год живет и работает в Москве, говорит по-русски.

— В одном интервью Вы рассказывали, что хотели бы завести детей?

— Я очень люблю детей и прекрасно отношусь к деторождению в любом возрасте. И вот эти клише «старородящая» меня немного раздражают. Ну, я сама по тем меркам «поздний ребенок». Раньше женщин и в 27 лет считали старородящими. А сейчас люди в этом возрасте только жить начинают. Дети дают желание жить, мотивацию, чтобы их вырастить и поднять на ноги. Для себя я материнства тоже не исключаю.