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Любовь Успенская: «Моя жизнь — музыка»

Советская, украинская и российская певица, «королева городских романсов и русского шансона» Любовь Успенская активно продолжает концертную и творческую деятельность и за этот год изменила многое в своей жизни.

— Любовь, в прошлом году да и сейчас многие Ваши поклонники, особенно женщины-матери переживали за Ваши взаимоотношения с дочерью…

— Я благодарна всем женщинам, всем матерям, которые переживали за меня. Положение, в котором я находилась, для меня было ударом. Слава Богу, я пережила этот страшный этап. Никогда никому не желаю, ни одной женщине, ни одной матери, побывать в моей шкуре.

— После годичного проживания в Америке, дочь вернулась к Вам?

— Теперь она со мной. Этот год для нее стал уроком. В Америке она поняла, что могла меня потерять.

— Вы рассказывали, что у Вас сильный конфликт с мужем…

— Мой муж всегда был способен на самые низкие поступки. Поэтому для меня этот его поступок (иск в суд о разделе имущества – ред.) не стал удивлением. Я всегда ожидала от него подлости. Но такое, что он сделал сейчас, в голове не укладывается.

— Удары судьбы на Вас сыплются один за другим. Как Вам удается не сломаться?

— Секрета нет. Я думаю, что люди, которые обладают чувством зависти, страдают. А я всегда радуюсь успехам других, я всегда поддерживаю талантливых людей: куча людей поет талантливее меня. Люда Соколова, с которой мы записали песню, например, потрясающая певица — я не боялась ее поставить рядом с собой, понимая, что это чувство любви к хорошим талантливым людям помогает мне быть молодой, не завидовать, радоваться.

— Любовь, Вы прекрасно выглядите, что Вы делаете, чтобы сохранять завидную стройность?

— Все просто — я ем только правильную еду. Хотя иногда нет времени, потому что съемки до ночи.

— А где чувствуете себя комфортнее всего?

— Дома мне хорошо, но летом обязательно требуется море. Оно помогает прийти в себя, лечит горло. Сейчас выделяю на отпуск месяц, раньше — три. Но когда отдыхаю, то один день счастлива, а на второй уже переживаю, потому что время проходит без пользы.

— Как обстоят дела в личной жизни?

— Сейчас я вся погружена в работу, съемки клипов, записи новых песен. Поэтому первым делом самолеты, ну а мальчики — потом.

— Все же в Вашей жизни возможно появление любимого мужчины?

— Я и не жду. Если и случится, то случится, но у меня никогда не было такого желания.