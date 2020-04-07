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Ляйсан Утяшева: «Я люблю свой возраст»

«Самое главное – не сходить с ума и с пользой для себя проводить время»

Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в жизнь буквально всех россиян. В первую очередь многие жители страны самоизолировались в своих жилищах. О том, как проводит карантин со всей своей семьей рассказала российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, неоднократная победительница российских и международных соревнований, телеведущая и спортивный комментатор Ляйсан Утяшева

— Ляйсан, расскажите, как Вы проводите свой карантин?

— Коронавирус, конечно, — зараза, которая порушила планы всех людей. И пока бизнес стоит, что можно сделать для себя? Можно паниковать, сетовать, злиться, искать крайнего, а можно и найти плюсы!

Поэтому пока детки делают своё домашнее задание, мы учимся параллельно с ними. Можно привести себя в форму и наконец-то начинать утро уже с большой зарядки на час или на два. Долгое нахождение дома — отличная возможность, чтобы прокачать свои кулинарные навыки. Составьте список книг и поставьте задачу читать каждый день определённое количество страниц. Весь мир уже научили мыть руки, проводить время с семьей, сейчас вернёмся к чтению книг и вообще превратимся в человека. Самое главное – не сходить с ума и с пользой для себя проводить время.

— Вы в семье все следуете этим советам?

— Пробуем разные способы, чтобы какая-то структура была. Например, когда дети делают домашнее задание, мы с Пашей (мужем – ред.) работаем. Нашли еще, кстати, один классный плюс во всей этой ситуации — мы можем всей семьей высыпаться. Нет подъёмов в 7 утра. Шикарная возможность выспаться.

— За время карантина у многих меняется режим питания, появляется угроза набора лишних килограммов…

— Мой ужин – авокадо. Можно добавлять авокадо в свой рацион чуть ли не каждый день. И про мужчин не забываем. Любимые блюда нашего дедушки и Павла: запечённое мясо под луком и баклажаны с домашним майонезом, луком и сыром. Голодным не останется никто.

— Далеко не всем девушкам нравится заниматься кулинарной практикой…

— Если ты называешь себя девушкой, борешься за права, хочешь все контролировать, то почему обходишь кухню? Нужно хотя бы знать основы. Меня сильно переклинило, когда я стала мамой. Когда мои двое отказываются есть в ресторанах, и это удовольствие, когда твой ребенок смотрит на тебя и говорит: «Как вкусно». Мне моя мама сказала: «Лясь, слушай, а ты вот как женщина что можешь, кроме как красиво одеваться? Хорошо! Вот в кадре ты постояла, а дома ты что сделала своими руками?» И мне стало по-настоящему стыдно. До 23 лет я не готовила. Я тренировалась. Спортивная база – все готовое. Приходишь в столовую – все готовое. Мамочка в субботу и воскресенье все готовит тоже. Только манты умела готовить с детства.

— Чем сейчас нравится заниматься дома?

— Люблю, чтобы в доме всё было по полочкам. Люблю разбирать с детьми их шкафы и игрушки. Помню, сели как-то с Робертом (сын – ред.), я спрашиваю: «Роб, мы в эту машинку наигрались или нет?» — «Наигрались». — «Давай отдадим ее детишкам в Красный Крест?» — «Давай!» — «А тебе не жалко? Тебе ведь дедушка ее подарил». — «Не жалко. Кому-то она нужнее, кто-то ведь растет без мамы и папы». В такие моменты слезы на глаза наворачиваются.

— А какой поступок, пример считаете для себя самым смелым?

— Пожалуй, это мое решение согласиться на операцию стопы в 17 лет, когда я знала, что обречена и стопу мне уже не вернуть для профессиональной деятельности. Решение вернуться на телевидение после длинной паузы и начать вести шоу «Танцы» на ТНТ. Вы спросите, в чем здесь смелость? В том, что супругу Павла Воли всегда рассматривают под лупой и ищут, к чему бы придраться. Но мне эта игра начала нравиться! Это повышает ставки максимально. Еще я создала и продюсирую очень смелый современный танцевальный спектакль Bolero by Liasan Utiasheva.

— А что подтолкнуло к идее создать онлайн-курс «Суперженщина»?

Мне стало приходить очень много писем в директ. Я веду свой курс на онлайн-платформе «Сила воли», где рассказываю о том, как держать тело в тонусе, показываю базовые спортивные упражнения. Как оказалось, подписчицам интересно не только это. Мне начали задавать вопросы про тайм-менеджмент, как мне удается совмещать карьеру и семью, я уживаюсь со свекровью и как столько лет сохраняю теплые и дружеские отношения с Ириной Винер, сильной и властной женщиной. И я решила создать универсальный женский онлайн-курс, который отвечал бы на все главные вопросы, касающиеся семейной жизни, самореализации, построения отношений и так далее.

— Кто такая, на Ваш взгляд, суперженщина?

— Любая женщина! У каждой женщины есть всё, чтобы стать суперженщиной. Задача нашего курса — пробудить, вдохновить, зарядить. Пусть женщина проснется и поймет, что она может быть любой, что она многогранна, что она сама может расставлять приоритеты и управлять своей судьбой.

— А как относитесь к ревности?

— Пашка общительный. Причем ему все равно, с парнем, с девчонкой. Девочка может спросить, а как пройти куда-то, и он будет стоять рассказывать. И номер телефона в конце спросит. Он такой. Он открытый. Мне беситься и ревновать стоять? Другая подумала бы, что это повод к ревности. Мне спокойно. А сколько женщин его лайкают? Мне что теперь, тоже надо взорваться и через раз писать: «Да кто его лайкает?!». Я не занимаюсь такими вещами.

— О чем больше всего мечтает Ляйсан Утяшева?

— Мечты зависят от момента и от эмоций в этот конкретный момент. Когда ты гастролируешь, занимаешься на мастер-классах или ведешь танцевальный проект, все, о чем ты мечтаешь — оказаться вечером дома с детьми и мужем. Когда устаешь, мечтаешь о теплой ванне со свечами, просто завернуться в плед и поспать. Но вообще любая мать мечтает о том, чтобы детки выросли здоровыми и счастливыми, о том, чтобы это счастье длилось вечно. А карьерист — о том, чтобы успех не оставлял его никогда. Это всё и мои мечты тоже.

Досье

Родилась

28 июня 1985 г. в поселке Раевский Альшеевского района Башкирской АССР.

Карьера

Занятие гимнастикой у тренера Татьяны Сорокиной – 1994-1997 гг.

Переезд в Москву и занятие гимнастикой у тренеров Аллы Яниной и Оксаны Скалдиной — 1997 г.

Звание мастер спорта России – 1999 г.

Абсолютная победительница во всех шести дисциплинах на этапе Кубка мира в Берлине — сентябрь 2001 г.

Первое место на чемпионате мира в Мадриде в командном первенстве – октябрь 2001 г.

Победительница Юношеских игр в Москве в многоборье и со скакалкой, мячом, булавой – июнь 2002 г.

Чемпионка Европы в командных соревнованиях — 2004 г.

Автобиографический роман «Несломленная» — август 2008 г.

Премьера танцевального шоу «Знак бесконечности» — ноябрь 2009 г.

Заслуженный мастер спорта России – 1 июля 2010 г.

Ведущая программы «Танцы» на канале ТНТ — с 23 августа 2014 г.

Личная жизнь

Павел Воля – муж, актёр и шоумен (с 25 ноября 2012 г.)

Роберт – сын (14 мая 2013 г.)

София – дочь (6 мая 2015 г.)