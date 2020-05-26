Эмин Агаларов: «Не все получилось, как мы планировали»

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Лера Кудрявцева опровергла увольнение с НТВ



На днях появились сообщения о том, что руководство канала НТВ из-за нехватки бюджета приняло решение закрыть все проекты, в которых задействована Лера Кудрявцева. Таким образом, Лера останется без работы, а в летние месяцы телезрители смогут увидеть только старые выпуски программ «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Узнав о том, что с легкой руки журналистов, она пополнила ряды безработных, Лера поспешила опровергнуть нелепые слухи и на своей странице в Инстаграм написала опровержение.

«Отвечаю на вопрос о том, собираюсь ли я вставать на учет по безработице — не дождетесь!», — заявила телеведущая и добавила, что она, как и прежде, будет сниматься в новых выпусках программы. Правда в июле она на месяц уйдет в запланированный отпуск, а в августе вновь приступит к работе. Так что ни о каком увольнении не может быть и речи.





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