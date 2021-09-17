Любовь Успенская: «Моя жизнь — музыка»

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Леонид Агутин «Жена могла меня бросить»

Советский и российский певец, композитор, автор песен, Леонид Агутин не перестает удивлять своих поклонников новыми работами, а в мире шоу-бизнеса его брак с Анжеликой Варум считается одним из самых долгих и прочных.

— Леонид, хотя чего только о Вас не говорят, о Ваших отношениях с женой Анжеликой Варум…

— Нас усиленно разводят уже лет пятнадцать. Ну, действительно засиделись, нельзя же так долго вместе жить! Думаю, в представлении людей мы должны были протянуть лет пять и расстаться. Отсюда и слухи. Родители тяжело реагировали на первые «разводы», к десятому вроде бы привыкли.

— Но Вы сами не раз давали повод…

— Расслабиться хочется, а шанс попасться в публичном пространстве в объектив папарацци высок. Я открытый человек, люблю коллег, встречи с ними. Когда собираемся после концертов, разумеется, отрываемся.

— На одной из видеозаписей десятилетней давности Вы выглядите не совсем прилично…

— Да, у меня было видео в Юрмале. (В сюжете Леонид страстно целуется с незнакомкой – ред.) Мы с женой до сих пор называем это видео «моим популярным видео». Это был неприятный момент. Мы тогда с супругой поругались, даже не поругались, а она очень расстроилась. Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли…

— Жена пошла на компромисс или Вы?

— Это для каждого человека самостоятельное решение. Если без человека не можешь, то имеет смысл договориться. По идее, моя жена давно должна была меня бросить и просто не трепать себе нервы, не мучить себя. Но я рад, что она этого не сделала.

— От людей ничего не скроешь, они видят, что на совместных гастролях вы живете в разных гостиничных номерах.

— Да, живем в разных номерах на гастролях. Дома у меня есть своя спальня, у жены — своя. У каждого — своя зона. Но я могу прийти в спальню жены на свидание, либо она ко мне. Это хорошо сохраняет семью.

— У Вас уже взрослые дочери. Как они относятся друг к другу?

— Моей первой женой Лиза (младшая дочь – ред.) считает Машу Воробьеву, маму моей старшей дочери Полины. Хотя мы не были расписаны. Дочери дружат, Лиза знакома и с Машей.