Эмин Агаларов: «Не все получилось, как мы планировали»

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На днях известная актриса Лариса Гузеева приоткрыла тайну новой программы, которая выйдет на Первом канале. Лариса стала несменной ведущей шоу «Давай поженимся!», в котором она помогала молодым людям выбрать свою вторую половинку и построить любовь. Теперь телеведущая будет помогать семьям, которые запутались в своих отношениях и погрязли в быту.
Новый проект называется «На дачу!», его героями станут обычные люди. Лариса говорит, что все любят смотреть проекты со звездами, так как в них может быть много развлечений. Новый проект, напротив, продемонстрирует реальность, с которой столкнулись люди, когда оказались дома на самоизоляции.
Задачей Ларисы будет развитие возможностей семьи. Она покажет им какие новые развлечения они могут использовать для совместного времяпрепровождения. Так же телеведущая предложит семьям разнообразить свое меню, научит рецептам приготовления новых блюд. Самое главное, Лариса будет наблюдать и внимательно слушать участников проекта. Так она сможет им помощь разрешить все недопонимания в семье, по-новому посмотреть друг на друга.