Валерия: «Я не так представляла себе знакомство с девушкой сына»

Новые модели демонстрируют более качественное звучание, но прослужат меньше, чем старые, отмечают эксперты. Всего были […]

Некоторые фрукты для новогоднего стола можно купить заранее, при условии правильного хранения. Государственная инспекция Москвы […]

После роли императрицы Екатерины в одноименном сериале на канале Россия-1 актриса театра и кино Марина […]

Документ разрешает курение табака в специальных изолированных помещениях с системами вентиляции в транзитных зонах аэропортов. […]

WhatsApp перестанет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря 2019 года, на Android […]

ФОМС и территориальный фонд ОМС Московской области начали работу над сервисом, который позволит россиянам обращаться […]

С приходом устойчивой морозной погоды в московских парках откроют 18 катков с натуральным покрытием. Сейчас […]

По итогам исследования майонез всех представленных марок признали безопасным: ни в одном из образцов не […]

Курение в аэропортах снова разрешили

Документ разрешает курение табака в специальных изолированных помещениях с системами вентиляции в транзитных зонах аэропортов.

При этом есть и ограничение. В частности, курительные комнаты разместят таким образом, чтобы из других помещений их видно не было.

В настоящее время в стране действует запрет на курение на территории и в помещениях аэропортов. Такую поправку внесли шесть лет назад в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

При этом депутаты в первом чтении одобрили закон, по которому электронные сигареты, вейпы и кальяны приравняют к табаку. В случае принятия этого закона любители курительных гаджетов тоже будут использовать курилки аэропортов.