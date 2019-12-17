Валерия: «Я не так представляла себе знакомство с девушкой сына»

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Курение в аэропортах снова разрешили



Документ разрешает курение табака в специальных изолированных помещениях с системами вентиляции в транзитных зонах аэропортов.

При этом есть и ограничение. В частности, курительные комнаты разместят таким образом, чтобы из других помещений их видно не было.

В настоящее время в стране действует запрет на курение на территории и в помещениях аэропортов. Такую поправку внесли шесть лет назад в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

При этом депутаты в первом чтении одобрили закон, по которому электронные сигареты, вейпы и кальяны приравняют к табаку. В случае принятия этого закона любители курительных гаджетов тоже будут использовать курилки аэропортов.





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