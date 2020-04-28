НА СОН ГРЯДУЩИЙ: какие продукты нужно есть, чтобы быстрее уснуть

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Кристина Орбакайте: «Главное – не сидеть на месте…»

Советскую и российскую эстрадную певицу, актрису театра и кино, заслуженную артистку РФ Кристину Орбакайте в этом году преследует некий злой рок, заставляющий отменять концерты и спектакли с ее участием.

— Вас с самого начала года, с января преследует какое-то невезение, когда на репетиции получили травму…

— Да! Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы. Перелом лодыжки! Нельзя было наступать на ногу минимум шесть недель. К сожалению, вынуждена была перенести мои февральские концерты и спектакли. Первый раз за свою карьеру!

— Теперь уже по независящим от Вас причинам перенесены концерты и спектакли второй раз.

— Очень плохие, неприятные новости для меня, моих зрителей, поклонников — из-за сложившейся ситуации и в связи с растущей угрозой распространения вируса отменили спектакли, концерты на ближайшие месяцы. Но я очень надеюсь поскорее встретиться со зрителями в театре «Современник», со зрителями в Зеленограде, Калуге, Иваново, Ярославле, Баку, Израиле, Германии. Обязательно сообщу о новых датах этих встреч.

— Самоизоляцию проводите в России, а не в США…

— Знаете, с самого рождения, меня, моих детей, да и всю мою семью преследуют самые разные слухи. Желтая пресса не перестает выдумывать небылицы. К счастью, сегодня есть соцсети, которые приходят на помощь. Я, конечно, понимаю, что всем интересна моя личная жизнь и путешествия по миру. В Америку я езжу очень давно: с 1994 года у меня там квартира. Уже много лет каждые летние и зимние каникулы мы вместе с детьми летаем в США. Смешно, но уже 15 лет — с тех пор, как я вышла замуж за Мишу, СМИ пытаются отправить меня на ПМЖ в Америку. Но их планы никак не осуществляются.

— Сейчас в самоизоляции в Москве занимаетесь творчеством?

— 13 и 14 апреля должны были состояться спектакли «Двое на качелях», но обстоятельства изменились. Мой любимый театр «Современник» @sovremenniktheatre придумал антивирусный онлайн-проект «Доктор Чехов». Я выбрала и прочитала для подписчиков рассказ «Маска».

— Жанр художественного слова! А замечаете у себя слова-паразиты?

— Словосочетание «как бы». Я заметила, что когда ты думаешь над какой-либо фразой и в чем-то уверен и выучил, то все хорошо. Но если момент какого-то торможения идет или когда нужно что-то вспомнить, то и выплывают слова-паразиты.

— А бывало ли такое, что Ваши дети выдавали совсем другие, нехорошие слова?

— Сейчас уже и не вспомню, что выдавали сыновья. Сейчас у меня третья серия начинается. Старшие дети уже себя как-то контролируют. Младшая приносит из садика «блин» и еще что-то такое, какие-то выражения.

— Вы сказали о перенесенных спектаклях. Но давно Вас не видно в кино. Вам больше нравится играть в театре?

— Я актриса и люблю пробовать все, что мне интересно, использовать шансы, которые даются свыше. Я начинала свою карьеру в кино, потом играла в театре. Последние годы я не выходила на театральную сцену просто потому, что поступающие предложения мне были неинтересны. В этом смысле кино проще: на несколько месяцев ты погружаешься в работу, а потом продукт живет своей жизнью. В театре все иначе — это постоянные репетиции и выступления, которые не могут обойтись без твоего присутствия. Поэтому решиться на участие в спектакле и параллельно работать согласно гастрольному графику нелегко.

— В условиях самоизоляции, кажется, тянет на рассуждения о смысле жизни. Как полагаете, судьба направляет человека или человек судьбу?

— Ой! Это такой очень философский вопрос. Когда как, наверное. Мы не знаем, что делаем на самом деле. Как это все предопределено в жизни или мы сами делаем свои шаги и свои поступки… Порой ты куда-то идешь, плывешь по течению, а порой делаешь какие-то совершенно непрогнозируемые шаги, казалось бы, рискованные. Но кто знает, астрология это или эзотерика, судьба или карма?

— Поговорим о детях… На дни самоизоляции пришелся день рождения Вашей дочки. С ней сложнее, чем с мальчиками?

— Поскольку у меня был опыт воспитания мальчиков, плюс ко всему я была такая молодая и беспечная, то, конечно, сегодня все иначе. К вопросам с Клавдией я подхожу уже как опытная мать, которая старается не повторять ошибок, которые были с мальчиками. Сегодня я обдумываю каждый свой шаг, каждое слово. Сейчас другое поколение детей: они развиваются намного быстрее, чем 10 лет назад.

— Как характеризуете дочку?

— Мой нежный ангел с характером Овна.

— У представителей этого знака обычно сложный характер. И папа, и мама с ним справляются?

— У Миши быстрый разговор: он нас обнимет, поцелует и всё — конфликт исчерпан. А у нас с ней будет долгий разговор. Бывает, выясняем отношения из-за платья, уроков или чего-то еще. Она же Овен по знаку зодиака, как и моя мама. Еще, как только Клавдия родилась, она прозвала её «капелькой». Мама видит в ней себя. Дочка бывает немного застенчива или… диковата, что ли? Знаете, бывает, что встречаешь ребенка, задаешь ему вопрос, и он выкладывает всё, что думает. Так вот Клавдия не такая! Ей надо сначала просканировать человека и только потом она уже скажет: «Здравствуйте!» А я её ругаю, говорю: «Ты что невоспитанная? Тебе не стыдно?»

— А сыновья какие?

— Старший – музыкант. Младший сын – весь в гаджетах. Он в них разбирается, знает все первые моменты. Он как раз в этом очень подкованный.

— Между братьями и сестрой большая разница в возрасте. Нет дисгармонии?..

— Наоборот, все получилось очень даже гармонично. Сложился некий пазл: не будь у меня Клавдии, я была бы мамой сыновей, которая даже не догадывается, как это сложно — растить дочь. С мальчиками хорошо: джинсы, майка и гулять. Если беседы, то о поведении и планах на жизнь. А девочки — это другая планета. С ними нужно быть очень аккуратными, филигранно строить каждую фразу. Девочки все видят, все замечают, все чувствуют. Я родила Клавдию в 40 лет, и, наверное, только в этом возрасте я действительно была готова к тому, чтобы стать мамой девочки. Мальчики росли в то время, когда я очень много работала, гастролировала. И сегодня они крайне самостоятельные. Сейчас я смотрю на жизнь под другим углом, во многом переучиваюсь, в какие-то моменты стараюсь себя контролировать. Даже если иногда вспылю, то потом всегда разговариваю с дочерью.

— А проблемы мужа и жены?… Сейчас многие в самоизоляции не особенно следят за своим внешним видом, одеждой. В каком виде жене лучше быть перед мужем?

— Мне кажется, здесь все зависит от мужа и характера ваших отношений. Например, мой супруг, наоборот, за натуральность. Он видит, какая у меня профессия: постоянное создание образов, волосы, макияж… И, к счастью, наши взгляды на жизнь совпадают. Мы и спортом вместе занимаемся. И его как раз больше привлекает мой естественный образ, когда я в спортивной одежде с минимумом макияжа.

— Вы выглядите всегда стильно для зрителей или такой быть привычно?

— Думаю, и то, и другое. С возрастом ты понимаешь, что хорошо выглядеть нужно не только потому, что ты артист, но и потому, что это жизненная необходимость. Ведь правильное питание и спорт — это не только хорошая форма, но и здоровье. Не запускать себя полезно не только артистам. Конечно, практически любая профессия имеет свои стрессовые моменты, но в нашей их особенно много. Каждый выход на сцену — это нервы. Нет такого артиста, который бы не переживал и не волновался. В нашей среде сохранить нервную систему и сердце здоровыми достаточно сложно, потому что мы все время находимся на пике своих эмоций.

— Тогда стрессы хочется «заедать» пирожным?

— Это абсолютно нормально. Просто пирожное нужно есть в определенное время суток. Например, на полдник. И важно понимать, что это не десерт после приема пищи, а и есть этот самый прием. Не вижу ничего криминального в том, чтобы съесть что-то сладкое с чаем или кофе. Если говорить обо мне, я просто перестала быть сладкоежкой. У меня нет такой зависимости.

— Вы сказали, что с мужем занимаетесь спортом. Каким?..

— Это и пилатес, и силовые нагрузки. Если рядом есть водоем или бассейн, я с удовольствием поплаваю. Все зависит от ситуации и места, в котором я нахожусь.

— Даже не заставляете себя подойти к тренажеру?

— Иногда все же заставляю. Я занимаюсь с тренером: так просто уже не соскочить. Конечно, бывают периоды, когда я сонная или мне просто лень куда-либо идти, но я себя перебарываю. Зато потом хвалю себя. Важно иногда сказать себе: «Какая хорошая девочка, молодец». Поощрять себя очень полезно.

Досье

Родилась

25 мая 1971 г. в Москве.

Карьера

Первое выступление в телепередаче «Веселые нотки» с песней «Солнышко смеётся» — 1978 г.

Роль Лены Бессольцевой в фильме Ролана Быкова «Чучело» — 1982-1983 гг.

Дуэт с матерью Аллой Пугачевой «А знаешь, всё ещё будет» — 1983 г.

Дебютный альбом «Верность» — 1993 г.

Актерский факультет Российского института театрального искусства — ГИТИС – 1995-2000 гг.

Первые сольные концерты в Москве — 14 и 15 апреля 1999 г.

Приз The World Music Awards как одной из самых популярных российских певиц — 2000 г.

Заслуженная артистка РФ – 2013 г.

Личная жизнь

Владимир Пресняков-младший – гражданский муж (1986-1997 гг.)

Руслан Байсаров – гражданский муж (1997-2001 гг.)

Михаил Земцов (с 2005 г.)

Никита Пресняков – сын (1991 г.)

Дени Байсаров – сын (1998 г.)

Клавдия Земцова – дочь (2012 г.)