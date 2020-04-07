Ляйсан Утяшева: «Я люблю свой возраст»

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Коронавирус не пройдет: как правильно убирать квартиру во время эпидемии

Поскольку пандемия коронавируса распространилась по всему миру, настало время понять, как уборка дома может помочь предотвратить распространение (если может) болезни и что вы можете сделать, чтобы снизить риск заражения в вашем доме.

ПОМНИТЕ О ЗДОРОВЬЕ!

Соблюдайте режим труда и отдыха – это очень важно, когда работаете на удаленке, границы стираются, в результате работа грозит стать круглосуточной. Это недопустимо: из-за переутомления снижается иммунитет.

Спите хотя бы 7 часов в сутки.

Обязательно регулярно проветривайте помещения, желательно не менее 5 раз в день, обязательно — спальню перед сном.

Регулярно делайте влажную уборку.

Мыть пол, протирать пыль в квартире или доме нужно 2 раза в день. Никакие специальные дезинфекторы не нужны, можно использовать обычные средства, те, что вы применяете обычно.

Последовательность уборка такая: жилая комната – кухня – ванная — туалет. Идем по принципу «от наиболее чистого к грязному». Если вы используете многоразовые тряпки для уборки, то после того, как все убрали, их нужно постирать и высушить.

Пришли домой. Что нужно сделать?

Едва закрыли дверь и сняли верхнюю одежду, салфеткой с антисептиком, мыльным раствором или раствором хлорки обрабатываем дверные ручки входной двери, выключатель в прихожей, другие поверхности, которых вы успели коснуться.

После этого обязательно сразу помойте руки с мылом, намыливая их не менее 30 секунд, растирая мыло по ладонной, тыльным поверхностям и между пальцев. Какой-то специальной обработки одежды или обуви не требуется.

Продукты

До того, как распаковать продукты, упаковки можно промыть салфеткой, смоченной антисептиком на основе спирта или использовать водку.

Распакованные овощи надо промыть под проточной водой и обсушить.

Упаковку нужно сразу выбросить, мусорное ведро держать закрытым.

Если в вашей квартире находится человек с ослабленным здоровьем или больной, важно помнить:

— 2 раза в сутки надо протирать дезинфицирующим раствором поверхности, к которым прикасаются руками: дверные ручки, краны, столы, спинки стульев и тому подобное.

— Обрабатывать руки после уборки кожным антисептиком на основе спирта.

— Стирать вещи при температуре 60 градусов.

Коронавирусная уборка: 12 мест, о которых нельзя забывать

Дверные ручки

Моем с мылом или обра-батываем антисептиком еще до того, как помыли руки

Выключатели света

Протираем при уборке салфеткой с антисептиком. Нет нужды это делать часто, если в доме нет болеющего. Если есть такой человек, протираем 2 раза в день.

Ручки шкафов

Моем с мылом или протираем антисептиком

при уборке.

Твердые спинки стульев

Моем с мылом или протираем антисептиком

при уборке.

Моем с мылом или протираем антисептиком при уборке.

Письменные столы

Моем с мылом или протираем антисептиком

при уборке

Столики

Моем с мылом или протираем антисептиком при уборке.

Кухонные столешницы

Моем с обычными средствами или протираем салфетками, смоченными антисептиком на основе спирта (2 раза в день, если

в квартире есть болеющий человек, 1 раз в день обычно).

Бытовая техника

Протираем панели управления салфетками

с антисептиком на основе спирта, при отсутствии используем водку.

Смесители

Применяем обычные чистящие средства с обильным смыванием горячей водой (2 раза в день, если в доме есть болеющий человек, 1 раз

в день или через день при отсутствии такового).

Раковины

Применяем обычные чистящие средства с обильным смыванием горячей водой (2 раза в день, если в доме есть болеющий человек, 1 раз

в день или через день при отсутствии такового).

Туалетные принадлежности

Дополнительно обрабатывать салфетками

с антисептиком на основе спирта, только если в доме есть болеющий человек

Унитазы

Моем в последнюю очередь, обычные дезинфекционные средства на основе хлора подойдут.