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За сентябрь 2020 года объем предложения в ЗАО Москвы вырос в 2,2 раза ЮАО […]

Компания «БОН ТОН»: Более 60% предложения квартир премиум-класса приходится на Западный административный округ Москвы

За сентябрь 2020 года объем предложения в ЗАО Москвы вырос в 2,2 раза

ЮАО и ЗАО – лидеры роста средневзвешенной цены за год в премиальном сегменте Москвы

По данным департамента аналитики компании «БОН ТОН», по итогам сентября 2020 г. на первичном рынке премиальной жилой недвижимости Москвы объем предложения в ЗАО вырос в 2,2 раза в результате выхода нового проекта, а его доля увеличилась на 26,1%. При этом доля ЦАО снизилась на 23,5%, а его объем – на 30%. Таким образом, складывается ситуация, когда один округ в Москве аккумулирует более 60% предложения жилья премиум-класса.

Большая часть квартир премиум-класса в реализации (почти 90%) приходится на два округа: ЗАО (60,3%) и ЦАО (29,4%).

Основное предложение (76,6%) концентрируется в 3 районах: Дорогомилово (ЗАО) —

36,2%, Пресненский (ЦАО) — 21,4% и Раменки (ЗАО) – 19,1%. Доля предложения в районе Дорогомилово выросла на 35% в результате выхода нового проекта. Таким образом, в ЗАО в 3 районах находится 60% предложения квартир премиум-класса: в Дорогомилово – 60%, Раменки – 32% и Очаково-Матвеевское – 8%. Тогда как в 5 районах ЦАО — только 29,4%, из которого 73% приходится на Пресненский район.

По итогам сентября средневзвешенная цена (СВЦ) предложения квартир в премиум-классе составила 594,4 тыс. руб., что на 1,3% меньше, чем в предыдущем месяце. В годовом выражении СВЦ выросла на 19,4%.

Самым доступным округом на первичном рынке квартир премиум-класса является САО (411,6 тыс. руб. за кв. м), самым дорогим – ЦАО (622,6 тыс. руб. за кв. м). Больше всего за год наблюдалось подорожание в ЗАО и ЮАО – на 26% и 28%.

Структура предложения по округам, кв. м