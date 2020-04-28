НА СОН ГРЯДУЩИЙ: какие продукты нужно есть, чтобы быстрее уснуть

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Кофе влияет на восприятие вкуса человека

Любители кофе и горького шоколада теперь могут узнать, почему же эти два продукта так хорошо сочетаются. Исследования показали, что сладкая пища становится еще слаще, когда вы употребляете ее с кофе.

«Когда люди проходили тест после употребления кофе, они становились более чувствительными к сладости и менее — к горечи», — поясняет один из авторов.

Чтобы исключить возможность того, что на восприятие вкуса влияет кофеин, исследователи повторили эксперимент с использованием сорта декаф. Результат оказался прежним.