10 топ мест куда сходить в Москве на новогодние праздники

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Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года



Рейтинг худших кинолент уходящего года, возглавил мультипликационный фильм «Стражи Арктики».

В России в широкий прокат он вышел в середине ноября. Критики заявили, что мультфильм был испорчен плохим выбором актеров озвучивания.  Второе место в списке занял киномюзикл «Кошки». Эксперты отметили, что гибрид человека и животного попросту напугал зрителя. Бронза рейтинга худших фильмов – у «Люди Икс: Темный Феникс». В десятку также вошли триллер «Призраки Шэрон Тейт», боевик «Рэмбо: Последняя кровь», триллер «Домино», драма «Миллион мелких осколков», боевик «Бок о бок» и триллер «Фанат».

Худшие фильмы 2019 года по версии Hollywood Reporter

  1. Стражи Арктики
  2. Кошки
  3. Темный Феникс
  4. Домино
  5. Фанат
  6. Призраки Шэрон Тейт
  7. Миллион мелких осколков
  8. Рэмбо: Последняя кровь
  9. Море соблазна
  10. Бок о бок





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