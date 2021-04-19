Глюк’OZA «У нас дети живут уже другими стандартами»

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19/04/2021
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При необходимости восполнить утерянное в пост количество белков может подойти любая рыба, поскольку в ней содержится одинаковое количество белка. Об этом сообщила врач — эндокринолог, диетолога Олеся Гурова.
Если нужно восполнить недостаток белка и при этом не создать гиперкалорийность питания, необходимо выбирать менее жирные сорта рыбы, такие как судак, минтай, треска.
«Если рыба более жирная, то это значит лишь, что в ней больше жира, это не отражается на количестве белка. Если мы говорим про калорийность рыбы в целом, то как раз жирная рыба менее предпочтительна, потому что в ней будет больше калорий», – отметила Гурова.
Диетолог добавила, что во время поста не приходится говорить о рациональном питании, так как в рационе постоянно не хватает белка. Именно поэтому неважно, какую рыбу употребляет человек.