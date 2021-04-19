Глюк’OZA «У нас дети живут уже другими стандартами»

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Как правильно выбирать продукты на ярмарках выходного дня



При покупке продуктов на ярмарках стоит обращать внимание на их товарный вид. Однако диетолог Евгений Арзамасцев предостерег от выбора внешне идеальных овощей и фруктов.

Самое главное, чтобы продукты не выглядели пластиковыми, чтобы не были глянцевыми. Чем натуральнее продукт, тем больше он подвержен вмятинкам и тому подобному. Этот признак говорит о том, что при производстве и перевозке использовалось меньше обрабатывающих компонентов. Например, на яблоках, выращенных естественным путем, может быть много черных точек на кожуре, рассказал редакции специалист.

В апреле лучше всего на ярмарках сделать выбор в пользу различных корнеплодов. Это морковь, капуста и репа. Они будут содержать больше витаминов, чем привозные и те продукты, которые выращены в тепличных комплексах в кратчайшие сроки с применением добавок. Исключением может быть разве что зелень.

Также диетолог призвал с осторожностью покупать грибы и соленья, поскольку даже небольшие нарушения технологической обработки могут серьезно повредить здоровью. Кроме того, стоит быть внимательными при выборе скоропортящихся продуктов.





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