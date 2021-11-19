Мой самый большой эксперимент – я сам

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ИЗДЕЛИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ В ТК «ДУБРОВКА»

Мода на вязаный трикотаж продолжает набирать популярность. Сегодня мягкие и легкие вязаные вещи подходят не только для комфортного отдыха, но и для создания офисного делового стиля. ТК «Дубровка» предлагает собрать свой модный лук с вязаными новинками классического или оригинального стильного образа. В павильоне 102 на 9 ряду представлены последние коллекции вязаных дизайнерских изделий ручной работы.

Комфортные и уютные свитера, джемперы и кардиганы – главные элементы осенне-зимнего гардероба. В сезоне 2021-2022 представлен широкий выбор моделей: длинные и короткие, объемные и приталенные, теплые мохеровые и нежные ажурные.

Особенно актуальны модели крупной вязки, с объемными рукавами и фактурными узорами. Косы, жгуты, араны, шишечки и листья – тренды текущего сезона. В цветовой гамме следует уделить особое внимание ярким моделям с абстрактными принтами. Однако спокойные базовые цвета являются классикой и по-прежнему остаются в тренде.

Жилеты и безрукавки не менее популярны в текущем сезоне. Они отлично сочетаются с рубашками и помогают создать интересные многослойные сочетания. В тренде жилеты с высоким воротом и треугольным вырезом, а также с геометрическими рисунками.

Завершают модный вязаный лук шапки, шарфы и перчатки. Объемные длинные шарфы и шапки крупной вязки отлично дополнят образ в холодный сезон.

Справочно:

При посещении торгового комплекса строго необходимы средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдение социальной дистанции с помощью специально нанесенной на территории ТК разметки.

ТК «Дубровка» – комплекс общей площадью 97 тыс. кв. м с широким ассортиментом товаров и удобной инфраструктурой. Был открыт в 2010 году рядом с одноименной станцией метро. Удобное месторасположение обеспечивает ТК «Дубровка» высокую покупательскую проходимость и большой спрос.

Контакты ТК «Дубровка»:

Адрес: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр.3

Телефон: +7 495 933-88-10