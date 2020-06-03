Марина Кравец: «Мир подстроился под идеальный для нас график»

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Иосиф Пригожин заявил о праве артистов на господдержку

В период пандемии коронавируса Иосиф Пригожин выступил борцом за права артистов.

Продюсер заявил, что положение дел у многих представителей шоу-бизнеса «чудовищное», они находятся на грани выживания. Эти слова Пригожина вызвали широкий резонанс у общественности. Многие звезды выступили с критикой в адрес продюсера, и напомнили, что сейчас все люди испытывают трудности.

Стоит отметить, что Иосиф Пригожин не изменяет своим принципам и продолжает поднимать в прессе вопросы, связанные со снижением доходов у артистов. На днях он заявил, что звезды могут и должны получить государственную поддержку.

Пригожин напомнил, что артисты регулярно платят налоги государству. Поэтому в трудную минуту, государство должно поддержать их. Он одобрил решение звезд, которые обратились за субсидией. Иосиф Пригожин отметил, что в основном, артисты выступают бесплатно на официальных праздниках, а телевидение живет по своим законом.

Продюсер предложил создать фонд, средства которого будут направлены на помочь артистам в период кризиса. Самое главное, это контролировать, чтобы эти средства не были разворованы.

Так же Иосиф Пригожин попросил публику перестать считать доходы звезд шоу-бизнеса. Так как это просто неприлично.