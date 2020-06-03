Марина Кравец: «Мир подстроился под идеальный для нас график»

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Иногда электронная запись к врачу становится недоступной

Иногда электронная запись к врачу становится недоступной для москвичей по причине устаревшей информации в полисе. А ведь для полноценного использования всех электронных сервисов достаточно всего лишь вовремя информировать свою страховую компанию о произошедших изменениях.

СОГАЗ-Мед напоминает о том, что в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» застрахованные лица обязаны уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли.

Полис ОМС подлежит обязательному переоформлению при: изменении фамилии, имени, отчества или даты рождения. Также застрахованный гражданин может получить дубликат полиса ОМС при: ветхости и непригодности полиса для дальнейшего использования; утрате ранее выданного полиса.

Специалисты СОГАЗ-Мед отмечают важность для застрахованных лиц своевременного обновления личных данных, в т.ч. контактных (телефона и электронной почты), предоставленных страховой медицинской организации при оформлении полиса. Это необходимо для полноценного пользования электронными сервисами: прикрепление к поликлинике, запись на прием к врачу в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) и другими. Также актуализировать личные контактные данные в страховой медицинской организации необходимо для своевременного информирования застрахованных о возможности пройти бесплатные профилактические мероприятия (профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию).

