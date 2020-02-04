Милош Бикович: «Я хочу жить в горах Сербии в деревянном домике»

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IKEA откроет третий магазин городского формата в Москве

Осенью 2020 года в Москве откроется третий магазин IKEA городского формата. Он займет пространство площадью 11,8 тыс. кв. м в ТРК «Европолис»

В магазине будут продаваться аксессуары и небольшая мебель. Для покупки крупной мебели необходимо будет воспользоваться услугой доставки. Основным отличием от других магазинов городского формата («IKEA Ходынское Поле» и IKEA в ТРЦ «Мозаика») станет наличие склада площадью 2 тыс. кв. м, а также пункта выдачи покупок, сделанных онлайн.

Ожидается, что новый магазин IKEA будут посещать более 4 млн человек в год.