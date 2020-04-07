Ляйсан Утяшева: «Я люблю свой возраст»

+7 (495) 374-74-87
заказать обратный звонок
E-mail: info@gazetacp.ruмедиа-кит график выхода прайс-лист
07/04/2020
«Самое главное – не сходить с ума и с пользой для себя проводить время» Пандемия […]
Поскольку пандемия коронавируса распространилась по всему миру, настало время понять, как уборка дома может помочь […]
Народный артист России Игорь Николаев дождался результатов теста на коронавирус, которым он предположительно заразился 18 марта. Музыкант […]
В настоящее время Ольга Бузова, подобно большинству своих коллег по шоу-бизнесу, находится в условиях самоизоляции. […]
Новая телепрограмма бывшей жены Евгения Петросяна будет выходить на федеральном телеканале «Россия 1», а премьера […]
В композиции певица пообещала «попробовать бросить пить» Новая песня «Крым» в исполнении Земфиры увидела свет […]
По ее словам, это случилось 2 месяца назад — еще до того, как она родила […]
В Италии появилась еще одна проблема: страх перед голодом. Сейчас итальянцы, закрытые на карантин, уже […]
Наибольшую опасность для распространения нового коронавируса в России представляют «бессимптомники». Об этом сообщил заведующий лабораторией […]
Народный артист России Игорь Николаев дождался результатов теста на коронавирус, которым он предположительно заразился 18 марта.
Музыкант опубликовал в Instagram фотографию медицинского заключения, согласно которому диагноз не подтвердился.
«Долгожданный результат: COVID-19 — отрицательно! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки!» — поделился Николаев.
Артист также поблагодарил всех неравнодушных поклонников, которые были доброжелательными, тактичными и верили в положительный исход этой ситуации.
«Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за любовь, веру и надежду на лучшее!» — написал певец.