Средневзвешенная цена квадратного метра на рынке апартаментов выросла на 18,3% за год

По данным департамента аналитики компании «БОН ТОН», по итогам октября 2020 г. на первичном рынке […]

За год объем предложения премиум-класса в ЦАО сократился на 48% Доля предложения квартир с отделкой […]

ПРЕСС-РЕЛИЗ 18 ноября 2020 г. Наступает холодное время года, температура все чаще опускается ниже […]

ПРЕСС-РЕЛИЗ 2 декабря 2020 г. Декабрь – время детских новогодних утренников в школах и […]

ПРЕСС-РЕЛИЗ 10 декабря 2020 г. До Нового года осталось меньше месяца. Впереди, по восточному […]

ПРЕСС-РЕЛИЗ 16 декабря 2020 г. Приближается новогодняя ночь, а значит необходимо позаботиться о выборе […]

ИДЕИ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ ОТ ТК «ДУБРОВКА»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

16 декабря 2020 г.

Приближается новогодняя ночь, а значит необходимо позаботиться о выборе подарков для родных и близких. Торговый комплекс «Дубровка» подскажет варианты, актуальные для Нового 2021 года!

Символом будущего года по восточному календарю станет Белый Металлический Бык. Он нетороплив, сдержан и рассудителен, чего и от нас всех ждет. Бык любит тепло, уют и практичность, поэтому подарки необходимо выбирать соответствующие, которые пригодятся человеку в повседневной жизни.

Хорошими вариантами могут стать шарф, теплый свитер, махровый халат или уютный мягкий плед. В цветовой гамме предпочтение лучше отдать натуральным цветам: белому, бежевому, серому или серебряному. Актуальными будут семейные подарки для дома и декора: фоторамки, фотоальбомы, наборы посуды, постельные принадлежности или декоративные подушки, которые можно приобрести на первом этаже ТК «Дубровка».

Желанным подарком для девушек могут стать ювелирные украшения. На территории ювелирной галереи ТК «Дубровка» в ассортименте представлены изделия из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями. В комплексе также можно приобрести стильные модели бижутерии. Молодых людей обязательно порадует практичный подарок в виде гаджета или аксессуара к нему, которые можно подобрать на втором этаже ТК «Дубровка» в центре электроники. Разнообразие игрушек и детских развивающих игр представлено на 8 ряду ТК «Дубровка».

Оригинальные и вкусные подарки можно приобрести на территории фермерского дома ТК «Дубровка». Большая корзина с фруктами, букет из сладостей или набор с орехами и медом станут отличным решением и принесут массу положительных эмоций.

Справочно: При посещении торгового комплекса строго необходимы средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а также соблюдение социальной дистанции с помощью специально нанесенной на территории ТК разметки.

ТК «Дубровка» – комплекс общей площадью 97 тыс. кв. м с широким ассортиментом товаров и удобной инфраструктурой. Был открыт в 2010 году рядом с одноименной станцией метро. Удобное месторасположение обеспечивает ТК «Дубровка» высокую покупательскую проходимость и большой спрос.

Контакты ТК «Дубровка»:

Адрес: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр.3

Телефон: +7 495 933-88-10

Сайт: http://dubrowka.ru/