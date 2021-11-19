Мой самый большой эксперимент – я сам

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Грумер: о важности стрижки собак

Специалист-грумер Надежда Драницына объяснила важность ухода за животными. По ее словам, в груминге нуждается любой питомец, независимо от того, участвует он в выставках или нет.

Драницына рассказала, что в компетенции специалиста входит широкий спектр услуг по уходу за животным. Например, грумер стрижет шерсть, борется с колтунами, подрезает когти и чистит уши питомца, а также проводит водные процедуры.

Хозяин животного может вычесывать его самостоятельно, но иногда без помощи профессионала невозможно обойтись.

— Нередко бывает так, что владельцы приводят своего питомца и жалуются на колтуны, думая, что просто вовремя не вычесали четвероногого друга. Но я вижу, что дело не только в отсутствии ухода, и рекомендую сходить на приём к терапевту, – рассказала она.

Некоторые породы нельзя стричь коротко, поскольку это может нарушить их терморегуляцию. Поэтому в таком вопросе лучше довериться грумеру.