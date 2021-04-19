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Глюк’OZA «У нас дети живут уже другими стандартами»



Российская певица, актриса кино и телеведущая Глюк’OZA, гражданка РФ Наталья Чистякова-Ионова с мужем Александром воспитывает двух дочек, старшая из которых – Лидия – переживает непростой подростковый возраст, идет след в след по стопам своей знаменитой мамы в творчестве – выступает как певица под псевдонимом Lidus, уже написала не одну песню, записала не один видеоклип, имеет немало поклонников.

 — Одобряете ли Вы творческие поиски дочери?

— Я ещё не знаю, окончательный ли это выбор, потому что пока дочь серьёзно думает о том, чтобы стать нейрохирургом. Но она, действительно, прекрасно поёт и пишет музыку. Поэтому мы решили записать несколько песен и попробовать. Первый клип Лиды набрал миллион просмотров в Интернете, второй, третий – примерно столько же. Значит, людям нравится её творчество.

— В творчестве не Вы, а папа авторитетнее?

— Папа — это для неё всё! Я там как будто мимо проходила. Но я счастлива. Это прекрасно, когда у девочки такие отношения с отцом.

— Как такое бурное творчество сказывается на отношениях Лидии в школе?

– Год назад нам позвонили из школы и сказали: «Придите, пожалуйста!».

Нас попросили забрать документы Лидии. Мы как родители были совершенно ошарашены. Причем они попросили нас забрать документы в конце года.

— А перед этим никаких сигналов из школы не было?

— Нет. Нас не предупреждали, как это обычно бывает – родителям пишут, например, ребенок пришел не в тех туфлях или еще что-то. То есть чего-то такого из ряда вон выходящего, я не могу сказать, что с нами было, что я прямо чувствовала, что сейчас у ребенка там большие проблемы.

— Сама Лида как объяснила претензии к ней?

— Что она не носит школьную форму, протестует против формы. На самом деле она приходила в дресс-коде. Она в школу в свободной одежде не ходила никогда. Им просто не нравилось, что она выражает достаточно открыто свою позицию.

— Вы сейчас со своими дочерьми, особенно со старшей Лидией смотритесь родными сестрами. Как удается не пускать морщинки на лицо?

— Я регулярно хожу к косметологу, ухаживаю за кожей. Для меня самое главное — её очищение, потому что в нашей профессии приходится часто иметь дело с гримом. Я не приветствую очистку лица с помощью химических кислот, потому что они истончают кожу, избегаю лазеров и не загораю на солнце. Я очень люблю массаж и чаще всего прибегаю именно к этой процедуре. Ну и, конечно, куда же без здорового сна!

— А уколы красоты не хотели попробовать?

— Отвёл Бог и люди, которые рядом со мной. Если честно, хочется больше настоящих лиц, морщинок, носов с горбинками. Люди стали похожи друг на друга — это катастрофа.

— Помимо правильного питания как еще поддерживаете здоровье? Занимаетесь ли спортом?

 Да. Я люблю силовые тренировки и йогу. Я занимаюсь силовой, аштанга-йогой. Здесь, кстати, педагог очень важен. В йоге лучше сделать движение один раз, но правильно, чем десять — и с ошибкой.

— Вас не раздражают подобные вопросы, в том числе о Вашей стройной фигуре?

— Мне, как и любой женщине, приятно получать комплименты. Но комментарии бывают разные. Кто-то упрекает меня в том, что я якобы слишком худая. А что я могу сделать? Это моя конституция, которую я люблю. Что есть, то есть — с природой не поспоришь.

 

Блиц-опрос:

Книга, которая произвела на вас впечатление? 

«Сто писем к Сереже» Карины Добротворской

Что больше всего цените в людях? 

Умение любить. Это далеко не каждому дано.

Любимое косметическое средство? 

Мои кремы индивидуальны, их готовит  косметолог.

Любимая цитата? 

«Будь с тем, кто делает тебя счастливым».

Личная победа, которой гордитесь? 

Горжусь тем, что бросила курить после десятилетнего стажа.

Идеальный для вас способ расслабиться? 

Если я на отдыхе, схожу на массаж. Если в Москве — в баню или хаммам.





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