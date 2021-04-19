Глюк’OZA «У нас дети живут уже другими стандартами»

+7 (495) 374-74-87
заказать обратный звонок
E-mail: info@gazetacp.ruмедиа-кит график выхода прайс-лист
19/04/2021
Российская певица, актриса кино и телеведущая Глюк’OZA, гражданка РФ Наталья Чистякова-Ионова с мужем Александром воспитывает […]
Важно, чтобы лекарства, которые хранятся в домашней аптечке, не только соответствовали сроку годности, но и в принципе были […]
В первую очередь парикмахер подчеркнул, что при выборе стрижки не следует вдохновляться фотографиями знаменитостей. По […]
Исключение из рациона в вечернее время некоторых продуктов питания может помочь нормализовать сон. Американские эксперты […]
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова подтвердила, что отказалась вести перезапуск реалити-шоу «Дом-2» на канале «Ю». «Моя […]
Зоопсихолог Мирослав Волков объяснил, почему людям следует отказаться от покупки и разведения дома экзотических животных. […]
Как известно, китайская кухня является экзотической для россиян. Но, как оказалась, и российская кухня порой […]
Крупнейший интернет-магазин России Wildberries решил запустить продажи на рынке США. Для американской аудитории появился отдельный […]
Крупные производители майонеза и соусов заявили торговым сетям о повышении цен с апреля. Самый популярный […]
Российская певица, актриса кино и телеведущая Глюк’OZA, гражданка РФ Наталья Чистякова-Ионова с мужем Александром воспитывает двух дочек, старшая из которых – Лидия – переживает непростой подростковый возраст, идет след в след по стопам своей знаменитой мамы в творчестве – выступает как певица под псевдонимом Lidus, уже написала не одну песню, записала не один видеоклип, имеет немало поклонников.
— Одобряете ли Вы творческие поиски дочери?
— Я ещё не знаю, окончательный ли это выбор, потому что пока дочь серьёзно думает о том, чтобы стать нейрохирургом. Но она, действительно, прекрасно поёт и пишет музыку. Поэтому мы решили записать несколько песен и попробовать. Первый клип Лиды набрал миллион просмотров в Интернете, второй, третий – примерно столько же. Значит, людям нравится её творчество.
— В творчестве не Вы, а папа авторитетнее?
— Папа — это для неё всё! Я там как будто мимо проходила. Но я счастлива. Это прекрасно, когда у девочки такие отношения с отцом.
— Как такое бурное творчество сказывается на отношениях Лидии в школе?
– Год назад нам позвонили из школы и сказали: «Придите, пожалуйста!».
Нас попросили забрать документы Лидии. Мы как родители были совершенно ошарашены. Причем они попросили нас забрать документы в конце года.
— А перед этим никаких сигналов из школы не было?
— Нет. Нас не предупреждали, как это обычно бывает – родителям пишут, например, ребенок пришел не в тех туфлях или еще что-то. То есть чего-то такого из ряда вон выходящего, я не могу сказать, что с нами было, что я прямо чувствовала, что сейчас у ребенка там большие проблемы.
— Сама Лида как объяснила претензии к ней?
— Что она не носит школьную форму, протестует против формы. На самом деле она приходила в дресс-коде. Она в школу в свободной одежде не ходила никогда. Им просто не нравилось, что она выражает достаточно открыто свою позицию.
— Вы сейчас со своими дочерьми, особенно со старшей Лидией смотритесь родными сестрами. Как удается не пускать морщинки на лицо?
— Я регулярно хожу к косметологу, ухаживаю за кожей. Для меня самое главное — её очищение, потому что в нашей профессии приходится часто иметь дело с гримом. Я не приветствую очистку лица с помощью химических кислот, потому что они истончают кожу, избегаю лазеров и не загораю на солнце. Я очень люблю массаж и чаще всего прибегаю именно к этой процедуре. Ну и, конечно, куда же без здорового сна!
— А уколы красоты не хотели попробовать?
— Отвёл Бог и люди, которые рядом со мной. Если честно, хочется больше настоящих лиц, морщинок, носов с горбинками. Люди стали похожи друг на друга — это катастрофа.
— Помимо правильного питания как еще поддерживаете здоровье? Занимаетесь ли спортом?
— Да. Я люблю силовые тренировки и йогу. Я занимаюсь силовой, аштанга-йогой. Здесь, кстати, педагог очень важен. В йоге лучше сделать движение один раз, но правильно, чем десять — и с ошибкой.
— Вас не раздражают подобные вопросы, в том числе о Вашей стройной фигуре?
— Мне, как и любой женщине, приятно получать комплименты. Но комментарии бывают разные. Кто-то упрекает меня в том, что я якобы слишком худая. А что я могу сделать? Это моя конституция, которую я люблю. Что есть, то есть — с природой не поспоришь.
Книга, которая произвела на вас впечатление?
«Сто писем к Сереже» Карины Добротворской
Что больше всего цените в людях?
Умение любить. Это далеко не каждому дано.
Любимое косметическое средство?
Мои кремы индивидуальны, их готовит косметолог.
Любимая цитата?
«Будь с тем, кто делает тебя счастливым».
Личная победа, которой гордитесь?
Горжусь тем, что бросила курить после десятилетнего стажа.
Идеальный для вас способ расслабиться?
Если я на отдыхе, схожу на массаж. Если в Москве — в баню или хаммам.