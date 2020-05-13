Создано новое эффективное средство от комаров

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Федор Добронравов остался без работы

Звезда популярного комедийного сериала «Сваты» Федор Добронравов сравнил пандемию коронавируса с лихими 90-ми.



По словам знаменитого актера, даже в самые трудные времена у него была работа. В 90-е годы театр «Сатирикон», в котором он работал, всегда был полон. Денег не было, но все работали не покладая рук. В нынешней ситуации у людей даже нет возможности выйти из дома, многие просто не могут работать, даже если хотят.

Добронравов признался, что из-за пандемии коронавируса и он остался без работы — все проекты актера в данный момент заморожены, но он стойко воспринимает эту паузу.

— Это же фактически несчастный случай, который нельзя не обсуждать, не предугадать. Сейчас все мои проекты заморожены. Хотя пока еще жив, все терпимо – говорит Добронравов.

Напомним, из-за коронавируса съемки седьмого сезона сериала «Сваты» тоже были заморожены. К проекту должны были вернуться в июле, но если режим самоизоляции продлят, работу над картиной снова перенесут на неопределенный срок.