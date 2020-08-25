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Если в автосалоне продали дефектный автомобиль…

Москвич Александр А. решил поменять свой старенький «Ниссан Альмера» на новый автомобиль и в одном из автосалонов Москвы присмотрел «Opel Meriva» по сходной цене 665 000 руб. Там же у дилера старую машину Александра оценили в 270 000 руб. и эту сумму зачислили в качестве первоначального взноса. На остальную часть оплаты за новый автомобиль покупатель оформил автокредит.

Через некоторое время Александр А. выяснил, что автодилер продал ему автомобиль, побывавший в аварии. Однако при продаже машины ему об этом никто не сказал.

Александр А. потребовал у продавца автомобилей вернуть ему деньги за дефектную машину и забрать ее. Но автодилер отказался это делать, считая себя полностью правым.

Тогда за помощью обманутый автовладелец обратился в «Юридический департамент Шериев и Партнеры». Юристы помогли Александру А. составить исковое заявление в суд и на всем протяжении процесса представляли его интересы в судебных заседаниях, где автодилер активно доказывал свою правоту: ведь он продал исправный автомобиль, по их мнению.

В итоге юристы компании «Юридический департамент Шериев и партнеры» помогли Александру А. выиграть дело и получить 665 000 руб., уплаченных за «Opel Meriva». Также недобросовестный автодилер заплатил Александру А. неустойку в размере 239 400 руб., 454 700 руб. штрафа, 5 000 руб. в счет морального вреда и еще в доход бюджета г. Москвы государственную пошлину в размере 12 244 руб.

Подавляющее большинство покупателей автомобилей уверено в том, что приобретать машину лучше в автосалоне или у официального дилера, особенно с хорошей репутацией. И это, действительно, так. Однако и на старуху бывает проруха. И в хорошем автосалоне может быть продан автомобиль с дефектами.

Причем покупатель доказать, что машина приобретена с недостатками, может далеко не всегда. Согласно постановлению правительства РФ от 10.11.2011 г. автомобиль является технически сложным устройством. А это значит, что при пользовании им владелец может в процессе его эксплуатации нарушить какое-либо малейшее требование и стать виновным в имеющемся дефекте. Именно на это обстоятельство чаще всего и указывают автодилеры.

Поэтому у владельца автомобиля с неполадками могут возникнуть проблемы при возврате дефектной машины в автосалон. Наиболее правильное решение в такой ситуации – обращение к юристам.

Такие профессионалы-юристы, которые хорошо разбираются в Законе «О защите прав потребителей» и имеют успешную юридическую практику в правовых спорах с продавцами автомобилей, работают в юридической компании «Юридический департамент Шериев и Партнеры». Позвоните по телефону 8 (499) 682-95-00, задайте свой вопрос на сайте www.шериев.рф, воспользовавшись онлайн-чатом или формой для подачи заявки и убедитесь в этом сами. А лучше обратитесь за бесплатной консультацией прямо в офис компании, который расположен по адресу: ул.Новокузнецкая, д. 1, стр. 1, оф. 1.

На бесплатной консультации с юристами компании «Юридический департамент Шериев и Партнеры», которая обычно не занимает много времени, у клиента появляется возможность посмотреть на ситуацию через призму закона и решить для себя, нужна ли ему дальнейшая помощь юристов компании или он справится с проблемой самостоятельно.

Успешно выигранное дело Александра А. далеко не единственное в истории юридической компании «Юридический департамент Шериев и Партнеры». Только за последние 10 месяцев ее юристы успешно завершили 2098 дел и еще 1235 дел решено в досудебном порядке. Конечно, не все они – по правовым спорам с автомобильными дилерами.

Специалисты юридической компании «Юридический департамент Шериев и Партнеры» оказывают весь спектр правовых услуг от составления искового заявления, апелляционной/кассационной жалобы до представительства в суде по вопросам приватизации, перепланировки жилья, банкротства, жилищным, земельным, миграционным, трудовым, семейным спорам и спорам с банками/коллекторами и судебными приставами.