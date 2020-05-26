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Эмин Агаларов: «Не все получилось, как мы планировали»

Один из самых стильных и харизматичных артистов российской и азербайджанской эстрады, красавец с бархатным голосом, сводящий с ума женщин, Народный артист Азербайджана и Заслуженный артист Адыгеи, Эмин Агаларов имеет в своем активе отели, концертные залы, линии одежды, фитнес-клубы, фестивали, радиостанции и телеканалы.

— Эмин, расскажите, как проходит ваша самоизоляция?

— Естественно, я придерживаюсь самоизоляции. В кабинете у себя в офисе один сижу и провожу большую часть времени дома. Мы живем за городом. У нас там есть место, где можно собираться с семьей. Это же логично, что сейчас мы с ним не собираемся в больших компаниях.

— Есть знакомые, заразившиеся коронавирусом?

— Да, есть. Я, честно говоря, с ними не общался лично на эту тему. Но их много. Я даже предполагаю, что некоторые из них заболели и выздоровели.

— То, что происходит, сильно поменяло Ваше мировоззрение?

— Коронавирус поменял мою жизнь на 360 градусов. Я снова вернулся в ту же точку, но всё вижу по-другому. Два раза в день занимаюсь спортом – утром и утром, во второй половине дня я не делаю вообще ничего. Поскольку это то самое время, когда у меня его много, больше времени можно уделить спорту, музыке и семье.

— На днях Вы взорвали интернет признанием о своем разводе…

— К сожалению, не все получилось, как мы планировали. Я искренне благодарен Алене за каждый день, прожитый вместе, и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Алена невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, — воспитание нашего чудесного ребёнка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, и у меня к Алене чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь.

— Алене с Вами было сложно жить?

– Она не строгая, не властная… А очень спокойная, размеренная. Но, ревнует, наверное, потому что я сам даю какой-то повод. Ведь я человек, который выходит на сцену, снимается в клипе с многими девушками…

— А с сыновьями и их мамой как складываются отношения?

— Я с детьми не все время. Они ходят в школу в Баку, я к ним до самоизоляции каждую неделю летал. С деньгами мы пока не договорились, потому что мама их балует. Они уже немножко вкусили, и я не хочу быть плохим родителем, который им все запрещает.

— Чему научил Вас второй брак?

— На днях понял две важные вещи: надо больше улыбаться, не надо переживать о том, на что невозможно повлиять или изменить.

— А какое у Вас сейчас настроение как у бизнесмена?

— Как у всех, настроение неопределенное. Мы распустили большинство сотрудников, закрыли все наши торговые центры. То есть торговые центры открыты, магазины в них все закрыты, работают только аптека и банк. Поэтому очень все это выглядит грустно.

— Многие арендаторы в торговых центрах уже насовсем закрылись?

— Немногие. Пока решение правительства всех обязало закрыться. У нас более 1200 арендаторов. И в один день все закрылись. Это было решение правительства. Соответственно, не было постановления о том, что надо закрыть торговые центры. Соответственно, что мы сделали? Мы оставили в наших торговых центрах продукты, аптеки, салоны связи и банки. Это из 1200 арендаторов — 20 арендаторов, которые работают сегодня. Если средняя посещаемость наших торговых центров около 30 000 человек в день, то сегодня это 30 человек в день.

— Что больше всего отразилось на Вашем бизнесе — цены на нефть, падение курса рубля?..

— Нефтью мы не занимаемся. Мы этого почувствовать сразу не можем. Но то, что рубль провалился сильно и быстро, естественно, мы почувствовали. Кредиты у нас в долларах, аренду нам платят в рублях. Соответственно, нам все время нужно больше рублей, чтобы заплатить наши кредитные обязательства. То же самое с покупкой товара, импортом, который мы ввозим в страну: мебель, одежда и ювелирные изделия.

— Пытаетесь зарабатывать в режиме онлайн?

— Конечно, нет. У нас очень разные бизнесы. Допустим, есть направление Crocus-фитнес. Там 380 человек работают, если я не ошибаюсь. Мы запустили онлайн-тренировки. Это 5-10 тренировок в день, которые стоят тысячу рублей. То есть спасти многомиллионный бизнес таким образом невозможно. У нас закрыты два концертных зала: Crocus City Hall и VEGAS City Hall. Соответственно, отменены десятки концертов.

— Новые проекты не пытаетесь запускать?

— Сейчас такое время, когда хочется думать, как спасти существующие проекты. Естественно, ни о каких новых я не думаю.

— На что надеетесь?

— С одной стороны, ждем поддержки правительства, с другой стороны, по линии нашего планирования хотелось бы понимать: мы планируем это на недели, месяцы или планируем до конца года? От этого будет, естественно, зависеть, как мы дальше двигаемся. Понятно, если это месяц, и все закончится, тогда хорошо, как-то без фатальных последствий переживем. Но если это продлится полгода, то есть президент сказал никого не увольнять, не сокращать. Я понимаю, что это то, за что мы тоже хотели бы бороться, но в то же время, а чем платить, если нет доходов? У компании доходов ноль сейчас. Даже в самые трудные времена надо помнить о том, что может быть еще хуже. И то, что сегодня так — не факт, что это дно. Давайте верить, что все будет потихоньку улучшаться, мы как-то выкарабкаемся из этой глобальной катастрофы. Потому что катастрофа не российская, она глобальная. В каждой нормальной стране сегодня похожие проблемы и трудности. Но в некоторых странах, естественно, этот формат реагирования происходит немножко быстрее, чем у нас. С момента, как президент у нас выступил, мы пишем письма, общаемся с разными госструктурами, но на сегодняшний день мы не освобождены ни от каких наших обязательств. И непонятно, их надо выполнять или не выполнять, будет ли поддержка или нет. То есть, если их выполнить, мы ничего не выполним дальше. Сказали платить зарплату. Когда нет доходов, из чего ее платить? То есть вроде есть решения какие-то тезисные, а непосредственно инструкции к применению пока нет.

— Вы сказали, что занимаетесь творчеством. А что происходит с Вашим фестивалем «Жара»?

— Часть фестиваля мы уже передвинули на осень: Дюссельдорф и Монако. Что касается артистов не только лейбла «Жара», мне кажется, все артисты сейчас стали безработными, все сидят дома, записывают какие-то акустические версии, онлайн-концерты, выходят в прямые эфиры, общаются с фанатами. Доходы у всех артистов, естественно, скатились на нет, поскольку гастролей нет и быть не может сейчас.

полноценные большие альбомы.

— Вы лично не раз встречались с президентом США Дональдом Трампом, и он снялся даже в одном из Ваших клипов. Что он за человек?

— При встрече с Трампом был очень приятно удивлён тем, что он общается с окружающими без капли высокомерия. Он никогда не откажет, если кто-то хочет сфотографироваться. Ему всё и всегда интересно, и он пытается узнать от человека как можно больше. Если это Россия, то это вопросы о стоимости жилья и средних доходах, трендах, где идёт развитие: в центре или на окраине. Он оказывается прямо таким, каким его себе представляешь. Если говорить о человеческих качествах, то он – один из самых приятных, адекватных, умных, находчивых и при этом успешных людей, что мне доводилось встречать.

Досье

Родился

12 декабря 1979 г. в столице Азербайджан – Баку.

Карьера

Переезд в Москву — 1983 г.

Обучение в США – 1994-2001 г.

Выход первого альбома «Still» — 2006 г.

«Открытие года» в международной премии «Грэмми» — 2012 г.

Первый русскоязычный альбом «На краю» — 12.2013 г.

Организация музыкального фестиваля «Жара» в Баку – 07.2016 г.

Лауреат фестиваля «Песня года» за песню «Быть счастливым» — 2017 г.

Звание «Народный артист Азербайджанской республики» — 27.05.2018 г.

Вхождение в список «40 самых успешных звезд до 40 лет в России» по версии Forbes – 2019 г.

Личная жизнь

Лейла Алиева – жена, дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева (2006-05.2015 гг.)

Алена Гаврилова – жена, модель (06.2018-05.2020 гг.)

Али – сын (2008 г.)

Микаил – сын (2008 г.)

Афина – дочь (31.12.2018 г.)