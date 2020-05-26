Эмин Агаларов: «Не все получилось, как мы планировали»

Исполнитель рассказал своим подписчикам в Instagram, что хорошо себя сейчас чувствует и в последнее время […]

Любимицу очень многих россиян Надежду Бабкину особо и представлять не нужно, а список ее профессионально-творческих […]

Эмин Агаларов : «Не надо переживать о том, что невозможно изменить»

Исполнитель рассказал своим подписчикам в Instagram, что хорошо себя сейчас чувствует и в последнее время успел по-новому взглянуть на некоторые жизненные моменты. Он понял, что ему нужно больше улыбаться и не переживать по поводу событий, которые он не может контролировать и изменять. Поклонники поддержали позицию знаменитости, отметив, что он действительно прав. Как написали фолловеры, нужно двигаться вперед и не грустить, а также всегда оставаться позитивным человеком.