Эмин Агаларов: «Не все получилось, как мы планировали»

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26/05/2020
Один из самых стильных и харизматичных артистов российской и азербайджанской эстрады, красавец с бархатным голосом, […]
Российский актер, певец и бодибилдер Сергей Глушко известный как Тарзан, ответил на критику, которой он подвергся […]
Жена Константина Эрнста родила третьего ребенка. Пол и имя новорожденного пока не разглашаются. Софья Эрнст […]
Певица и ведущая проекта «Дом-2» приняла решение заселиться на телевизионную площадку. Ольга Бузова решилась на […]
На днях известная актриса Лариса Гузеева приоткрыла тайну новой программы, которая выйдет на Первом канале. […]
22/05/2020
Любимицу очень многих россиян Надежду Бабкину особо и представлять не нужно, а список ее профессионально-творческих […]
Из-за ситуации с коронавирусом многие россияне лишились работы и части доходов. Однако российским звездам удалось найти способы […]
Российская актриса Мария Горбань рассказала, что переболела коронавирусной инфекцией. Об этом артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте. Горбань отметила, […]
Исполнитель рассказал своим подписчикам в Instagram, что хорошо себя сейчас чувствует и в последнее время […]
Исполнитель рассказал своим подписчикам в Instagram, что хорошо себя сейчас чувствует и в последнее время успел по-новому взглянуть на некоторые жизненные моменты. Он понял, что ему нужно больше улыбаться и не переживать по поводу событий, которые он не может контролировать и изменять. Поклонники поддержали позицию знаменитости, отметив, что он действительно прав. Как написали фолловеры, нужно двигаться вперед и не грустить, а также всегда оставаться позитивным человеком.
Новость о разводе артиста с Аленой Гавриловой появилась на днях. Бизнесмен сопроводил публикацию в блоге свадебной фотографией с супругой. Он поблагодарил девушку за совместные годы в браке и добавил, что это было счастливое время. По словам Агаларова, все получилось не так, как они хотели.