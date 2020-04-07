Ляйсан Утяшева: «Я люблю свой возраст»

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Елена Степаненко обещает поднять россиянам настроение новым шоу



Новая телепрограмма бывшей жены Евгения Петросяна будет выходить на федеральном телеканале «Россия 1», а премьера состоится уже совсем скоро.

Проект получил характерное название – «Шоу Елены Степаненко». Премьера запланирована на 12 апреля. Большая часть материала уже отснята, но съемки продолжаются и прямо сейчас. Очевидно, что из-за карантина, введённого в связи с эпидемией коронавируса в России, съёмки придется проводить в ограниченном режиме. Так, зрителей и гостей в студии передачи Елены Степаненко будут рассаживать на определенном расстоянии друг от друга.

Кроме того, известно, что героями передачи Степаненко будут многие звезды шоу-бизнеса. На данный момент известно о съемках с Анной Семенович, Татьяной Васильевой, Ольгой Бузовой, Ефимом Шифриным и другими знаменитостями.





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