Создано новое эффективное средство от комаров

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Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию.
30 апреля состоялся суд, по результатам которого Лолита и Иванов были официально разведены после семи месяцев бракоразводного процесса.
По словам Иванова, это заняло столько времени, потому что Лолита и ее адвокат хотели признать брак фиктивным и лишить бывшего мужа российского и израильского гражданства.
«Нам удалось доказать, что фиктивным брак не является», — сказал Иванов.
Однако теперь, по его мнению, артистка должна ответить по закону за свои обвинения. В связи с этим, Иванов написал заявление в полицию с просьбой провести проверку по клевете.