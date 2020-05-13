Создано новое эффективное средство от комаров

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Дмитрий Нагиев «отрастил» волосы для ретро-образа



Владимир Сычев в своём микроблоге в Instagram опубликовал архивный симок, на котором предстал в компании актёра Дмитрия Нагиева. Знаменитости примеряли винтажную одежду, а звезда сериала «Физрук» даже надел парик.

Владимир Сычев и Дмитрий Нагиев захотели примерять ретро-образы во время одной из съёмок. Для завершения образа исполнитель главной роли сериала «Физрук» решил надеть парик и широкие очки, которые скрыли половину лица. Сычев, в свою очередь, обзавёлся пышной шевелюрой и усами. Автор публикации предпочел не уточнять, для участия в каком проекте звёзды решили использовать свои винтажные наряды. Забавная публикация привлекла внимание поклонников. Кто-то из подписчиков Сычева предположил, что актёры перевоплотились в главных героев кинокартины «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», и артист подтвердил догадку.





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