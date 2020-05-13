Создано новое эффективное средство от комаров

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13/05/2020
Американским ученым удалось найти новое средство от комаров, основываясь на результатах исследований. Специалисты заметили, что […]
Российские аналитики планируют ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая. Гражданам предлагают еженедельно начислять баллы […]
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Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, […]
Москва не скоро вернется к обычной жизни без ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса. Собянин […]
06/05/2020
Российский певец и автор песен, внук певицы, народной артистки СССР Эдиты Пьехи, владелец клиники комплексного […]
Владимир Сычев в своём микроблоге в Instagram опубликовал архивный симок, на котором предстал в компании […]
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Российский певец Влад Топалов расплакался в прямом эфире в Instagram после травли его жены — телеведущей Регины Тодоренко. […]
Владимир Сычев в своём микроблоге в Instagram опубликовал архивный симок, на котором предстал в компании актёра Дмитрия Нагиева. Знаменитости примеряли винтажную одежду, а звезда сериала «Физрук» даже надел парик.
Владимир Сычев и Дмитрий Нагиев захотели примерять ретро-образы во время одной из съёмок. Для завершения образа исполнитель главной роли сериала «Физрук» решил надеть парик и широкие очки, которые скрыли половину лица. Сычев, в свою очередь, обзавёлся пышной шевелюрой и усами. Автор публикации предпочел не уточнять, для участия в каком проекте звёзды решили использовать свои винтажные наряды. Забавная публикация привлекла внимание поклонников. Кто-то из подписчиков Сычева предположил, что актёры перевоплотились в главных героев кинокартины «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», и артист подтвердил догадку.