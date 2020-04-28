НА СОН ГРЯДУЩИЙ: какие продукты нужно есть, чтобы быстрее уснуть

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Диетолог назвал самый вредный продукт в мире

Доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков считает, что сахар является самым вредным продуктом в мире. Врач подчеркнул, что его нужно исключить из рациона абсолютно всех людей.

Ни один продукт на Земле не создал столько смертей и не привёл к такому огромному количеству патологий, как сахар, — сказал Ковальков.

Он подчеркнул, что житель Москвы употребляет за год в среднем 70 килограммов сахара. Это негативно сказывается на состоянии поджелудочной железы, которая «не выдерживает».

Врач напомнил, что нужно следить за уровнем сахара и не повышать его до шести единиц.