ЗИМНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ТК «ЮЖНЫЕ ВОРОТА»

+7 (495) 374-74-87
заказать обратный звонок
E-mail: info@gazetacp.ruмедиа-кит график выхода прайс-лист
18/11/2020
ПРЕСС-РЕЛИЗ 18 ноября 2020 г. Наступает холодное время года, температура все чаще опускается ниже […]
За год объем предложения премиум-класса в ЦАО сократился на 48% Доля предложения квартир с отделкой […]
11/11/2020
По данным департамента аналитики компании «БОН ТОН», по итогам октября 2020 г. на первичном рынке […]
ПРЕСС-РЕЛИЗ 11 ноября 2020 г. Приближается зима, а значит пришло время приобретать зимнюю обувь. […]
05/11/2020
ПРЕСС-РЕЛИЗ 5 ноября 2020 г. С наступлением холодного времени года актуальным становится вопрос […]
22/10/2020
За сентябрь 2020 года объем предложения в ЗАО Москвы вырос в 2,2 раза ЮАО […]
ПРЕСС-РЕЛИЗ 22 октября 2020 г. Тренды сезона осень/зима 2020-2021 порадуют многих модниц, а ТК […]
15/10/2020
ПРЕСС-РЕЛИЗ 14 октября 2020 г. Примерно треть своей жизни мы проводим дома, но редко […]
08/10/2020
ПРЕСС-РЕЛИЗ 07 октября 2020 г. К началу традиционного в России осеннего свадебного сезона Ювелирно-свадебная […]
ПРЕСС-РЕЛИЗ
18 ноября 2020 г.
Наступает холодное время года, температура все чаще опускается ниже нуля, а главная защита от холода – теплые носки или колготки. ТК «Южные ворота» поможет разобраться, какие чулочно-носочные изделия актуальны в этом сезоне и как сохранить ноги в тепле!
Главное, на что следует обратить внимание при выборе зимних колготок и носков — состав изделия. Для чулочно-носочных изделий применяют различное сырье — пряжу хлопчатобумажную, шерстяную, полушерстяную, искусственные и синтетические нити. В зимний период предпочтение лучше отдать изделиям из натуральных волокон — шерсти, хлопка или кашемира. Такие изделия отлично впитывают влагу, сохраняя ноги в тепле и сухости, за счет чего не происходит переохлаждения. При этом содержание натурального материала должно быть не менее 60%. Небольшое количество лайкры, полиамида и эластана добавляют в трикотаж для сохранения первоначального вида. Кроме того, изделия с большим содержанием синтетического акрила или искусственной вискозы более склонны к появлению катышков.
Появление катышков также зависит от плотности нити. Чем больше плотность, тем меньше шансов скрутиться. Поэтому второе, на что следует обратить внимание, это плотность пряжи. В колготках плотность обозначается количеством ден (DEN). Чем показатель выше, тем плотнее и теплее материал. Для зимы лучше выбирать колготки из натуральных волокон плотностью 60-80 ден с более плотной вязкой, благодаря которой модели приобретают элегантный вид. Плотность вязки отвечает за износостойкость изделий.
На зимний период можно выбирать колготки различных фактур: гладкие или с объемным узором, черные, белые или цветные. Однако необходимо помнить, что узоры и яркий цвет колготок добавляют визуальный объем линии ног. Отлично смотрятся в данном сезоне оттенки цвета натуральной небеленой шерсти, экрю, кремового и светлого бежевого цвета. В преддверии новогодних праздников особенно актуальны в детских и женских домашних коллекциях чулочно-носочные изделия с новогодними принтами и северными орнаментами. Теплые и мягкие носки со сказочными персонажами и Дедом Морозом добавят уют и создадут атмосферу новогоднего праздника.
В ТК «Южные ворота» на линии 8 можно приобрести чулочно-носочный трикотаж ведущих производителей России, Беларуси и Кореи для комфортного использования в зимнее время года. А на линии 12 представлены детские коллекции. В павильонах 56-62 — фирменные колготки, леггинсы, гольфы и носки компании Conte, в павильоне 98 — детские изделия и термобелье производителей Польши и Турции.
Обращаем внимание: в настоящее время для посетителей работают только входы №№ 1, 3, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 23, А и Ф. При посещении торгового комплекса строго необходимы средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а также соблюдение социальной дистанции с помощью специально нанесенной на территории ТК разметки.
Южные ворота – оптово-розничный торговый комплекс, специализирующийся на товарах широкого потребления, расположенный на 19 км МКАД. Открыт в 2011 году. На территории 130 тыс. кв. м работает более 3 тыс. павильонов, в которых представлен широкий ассортимент товаров отечественных и зарубежных производителей.
Контакты:
ТК «Южные ворота»
Адрес: МКАД 19 км, вл.20 стр. 1
+7 499 682-90-90