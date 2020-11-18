ПРЕСС-РЕЛИЗ 18 ноября 2020 г. Наступает холодное время года, температура все чаще опускается ниже […]

ЗИМНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ТК «ЮЖНЫЕ ВОРОТА»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

18 ноября 2020 г.

Наступает холодное время года, температура все чаще опускается ниже нуля, а главная защита от холода – теплые носки или колготки. ТК «Южные ворота» поможет разобраться, какие чулочно-носочные изделия актуальны в этом сезоне и как сохранить ноги в тепле!

Главное, на что следует обратить внимание при выборе зимних колготок и носков — состав изделия. Для чулочно-носочных изделий применяют различное сырье — пряжу хлопчатобумажную, шерстяную, полушерстяную, искусственные и синтетические нити. В зимний период предпочтение лучше отдать изделиям из натуральных волокон — шерсти, хлопка или кашемира. Такие изделия отлично впитывают влагу, сохраняя ноги в тепле и сухости, за счет чего не происходит переохлаждения. При этом содержание натурального материала должно быть не менее 60%. Небольшое количество лайкры, полиамида и эластана добавляют в трикотаж для сохранения первоначального вида. Кроме того, изделия с большим содержанием синтетического акрила или искусственной вискозы более склонны к появлению катышков.

Появление катышков также зависит от плотности нити. Чем больше плотность, тем меньше шансов скрутиться. Поэтому второе, на что следует обратить внимание, это плотность пряжи. В колготках плотность обозначается количеством ден (DEN). Чем показатель выше, тем плотнее и теплее материал. Для зимы лучше выбирать колготки из натуральных волокон плотностью 60-80 ден с более плотной вязкой, благодаря которой модели приобретают элегантный вид. Плотность вязки отвечает за износостойкость изделий.

На зимний период можно выбирать колготки различных фактур: гладкие или с объемным узором, черные, белые или цветные. Однако необходимо помнить, что узоры и яркий цвет колготок добавляют визуальный объем линии ног. Отлично смотрятся в данном сезоне оттенки цвета натуральной небеленой шерсти, экрю, кремового и светлого бежевого цвета. В преддверии новогодних праздников особенно актуальны в детских и женских домашних коллекциях чулочно-носочные изделия с новогодними принтами и северными орнаментами. Теплые и мягкие носки со сказочными персонажами и Дедом Морозом добавят уют и создадут атмосферу новогоднего праздника.

В ТК «Южные ворота» на линии 8 можно приобрести чулочно-носочный трикотаж ведущих производителей России, Беларуси и Кореи для комфортного использования в зимнее время года. А на линии 12 представлены детские коллекции. В павильонах 56-62 — фирменные колготки, леггинсы, гольфы и носки компании Conte, в павильоне 98 — детские изделия и термобелье производителей Польши и Турции.

Обращаем внимание: в настоящее время для посетителей работают только входы №№ 1, 3, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 23, А и Ф. При посещении торгового комплекса строго необходимы средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а также соблюдение социальной дистанции с помощью специально нанесенной на территории ТК разметки.

Южные ворота – оптово-розничный торговый комплекс, специализирующийся на товарах широкого потребления, расположенный на 19 км МКАД. Открыт в 2011 году. На территории 130 тыс. кв. м работает более 3 тыс. павильонов, в которых представлен широкий ассортимент товаров отечественных и зарубежных производителей.

Контакты:

ТК «Южные ворота»

Адрес: МКАД 19 км, вл.20 стр. 1

+7 499 682-90-90

info@yugnie-vorota.ru