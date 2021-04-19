Глюк’OZA «У нас дети живут уже другими стандартами»

+7 (495) 374-74-87
заказать обратный звонок
E-mail: info@gazetacp.ruмедиа-кит график выхода прайс-лист
19/04/2021
Российская певица, актриса кино и телеведущая Глюк’OZA, гражданка РФ Наталья Чистякова-Ионова с мужем Александром воспитывает […]
Важно, чтобы лекарства, которые хранятся в домашней аптечке, не только соответствовали сроку годности, но и в принципе были […]
В первую очередь парикмахер подчеркнул, что при выборе стрижки не следует вдохновляться фотографиями знаменитостей. По […]
Исключение из рациона в вечернее время некоторых продуктов питания может помочь нормализовать сон. Американские эксперты […]
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова подтвердила, что отказалась вести перезапуск реалити-шоу «Дом-2» на канале «Ю». «Моя […]
Зоопсихолог Мирослав Волков объяснил, почему людям следует отказаться от покупки и разведения дома экзотических животных. […]
Как известно, китайская кухня является экзотической для россиян. Но, как оказалась, и российская кухня порой […]
Крупнейший интернет-магазин России Wildberries решил запустить продажи на рынке США. Для американской аудитории появился отдельный […]
Крупные производители майонеза и соусов заявили торговым сетям о повышении цен с апреля. Самый популярный […]
Власти Белоруссии запретили ввоз части продукции немецкой косметической компании Nivea, отказавшейся спонсировать чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Минске и Риге.
Специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся в том числе продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно-косметической продукции.
Упаковка не содержала данных об организации, уполномоченной производителем на прием жалоб и претензий. Также название продукции не соответствовало ингредиентному составу.
Запрет коснулся не только Nivea. Минздрав Белоруссии запретил к ввозу в страну около трех тысяч единиц парфюмерно-косметической продукции разных производителей.