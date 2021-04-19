Глюк’OZA «У нас дети живут уже другими стандартами»

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Бренд Nivea исчезнет с прилавков

Власти Белоруссии запретили ввоз части продукции немецкой косметической компании Nivea, отказавшейся спонсировать чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Минске и Риге.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся в том числе продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно-косметической продукции.

Упаковка не содержала данных об организации, уполномоченной производителем на прием жалоб и претензий. Также название продукции не соответствовало ингредиентному составу.

Запрет коснулся не только Nivea. Минздрав Белоруссии запретил к ввозу в страну около трех тысяч единиц парфюмерно-косметической продукции разных производителей.