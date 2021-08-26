«СОГАЗ-Мед»: о том, как важно актуализировать полисы ОМС

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Анна Плетнева: «Я настоящая ведьма»

Российская певица Анна Плетнева получила известность как солистка музыкальной группы «Лицей, но в 2005 году она решила создать свой собственный проект «Кофе с дождем», который не получил развития. Зато созданный в 2006 году совместно с бывшим участником группы «Амега» Алексеем Романовым музыкальный коллектив «Винтаж» в этом году отмечает свое 15-летие.

— Анна, как удается поддерживать такие отношения в коллективе, которые позволяют ему успешно развиваться?

— Отношения поддерживать легко и приятно, когда вас с партнером объединяет одно дело, когда у вас одни и те же цели — и ты неистово хочешь добиться результата. Именно так все происходит в группе «Винтаж», и я этому безумно рада.

— Как руководитель коллектива Вы больше мужчина или все же женщина?

— Я очень часто принимаю мужские решения, и это нормально для мамы троих детей. (Улыбается.) Плюс я же Лев по гороскопу — царь зверей и король зоопарка, поэтому привыкла за все отвечать и брать ответственность. Я — руководитель своего огромного коллектива группы «Винтаж», у меня очень большая серьезная команда, и мне кажется, что любого человека, который за многое отвечает и привык брать на себя ответственность, можно назвать отчасти «мужчиной».

— А дома Вы кто больше?

— Дома я мама и жена, которая всегда приготовит ужин. Я манипулирую людьми с помощью своей женской энергии, и мне это безумно нравится. Вообще, такое раздвоение личности — это подарок судьбы! У меня официально есть возможность побыть безумной и выйти за рамки возможного и невозможного, получить настоящий кайф.

— Вы замужем за Кириллом Сыровым уже 16 лет. Как удается столь долго сохранять крепкие отношения?

— Прежде всего вы должны быть самыми лучшими друзьями. И очень важно, чтобы вы дружили со своей второй половиной. Нужно уметь общаться, потому что, как обычно это бывает, мы общаемся первый год: рассказываем все о себе, выпытываем все о своем партнере, а потом, как правило, это заканчивается. Поэтому очень важно разговаривать.

— Как Вам удается весьма успешно объединять работу и материнство?

— Это всё энергия огромной любви. Когда ты по-настоящему любишь своих детей, свою семью, свой дом, свою работу, дело, которым ты занят, – не замечаешь потраченного времени. Наоборот, бежишь в десять раз быстрее и успеваешь все на свете. Конечно, бывают такие моменты, когда я впадаю в меланхолию и даже реву в подушку. Но стоит выйти на сцену – и все. Вот мой воздух, мой астрал!

— Какая композиция из Ваших Вам нравится больше всего?

— Я тот самый счастливый артист, который поет то, что ему по-настоящему нравится. Люблю абсолютно все наши песни и не могу выделить что-то особенное. Есть очень много песен не для массового слушателя. Их больше всего в альбомах «Анечка», Decamerone, Cinematic. Есть треки, которые не стали синглами, но очень любимы народом и мной. Я очень часто исполняю их на своих сольных концертах.

— Наверное, ни одно интервью с Вами не обходится без вопроса о Вашей фигуре, тренировках…

— Да, это так… Но я не тренируюсь вообще. Спорт сам по себе мне неинтересен. Люблю только те виды, где есть элемент соревнования. Например, настольный теннис. Я ведь по жизни человек азартный, мне это просто необходимо. А за мой плоский живот спасибо пению.