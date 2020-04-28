НА СОН ГРЯДУЩИЙ: какие продукты нужно есть, чтобы быстрее уснуть

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Александр Гудков: «О долгосрочных целях я вообще не задумываюсь»

Популярный эпатажный российский комик, бывший лидер команды КВН «Федор Двинятин», участник шоу «Comedy Woman» на телеканале ТНТ, один из авторов «Вечернего Урганта», основатель собственного Youtub-канала «Чикен Карри», шоумен Александр Гудков сейчас снимает клипы, пишет сценарии для юмористических шоу, пробует себя в кинематографе. Нынешний год у Александра начался как раз с кинодебюта – в прокат вышел фильм «Марафон желаний», в котором он выступает сразу как актер, сценарист и продюсер.

— Естественен вопрос: будет ли продолжение работы в кино?

— Я понятия не имею. Но после «Марафона желаний» я понял, что надо просто отпустить. Все само приходит. Конечно, планирование — вещь очень хорошая, и она очень нужна в нашей жизни, но вот такие долгосрочные цели… Они случаются сами собой и обязательно найдут человека, прилипнут к тебе. О таких вещах я вообще не задумываюсь.

— Но все же думаешь о продолжении работы в кино?

— Вообще пока не хочется, потому что это такой колоссальный стресс! Кто бы знал! Мне гораздо приятнее что-то придумать, но чтобы это сыграл профессиональный актер. Я же на самом деле испытываю страх перед камерой. В качестве сценариста — о’кей, готов хоть сейчас нырнуть. Актер — вообще нет! Это эксперимент, который я пока боюсь продолжать.

— Первый опыт в кино как сами оцениваете?

— Ну, если честно, я вообще адский самоед. Мне всегда все не нравится. Я вечно недоволен тем, что мы сделали. Никогда не говорю, что видео классное и что мы справились, потому что у меня совершенно другие ожидания и представления. Но проект с adidas (рекламная кампания – ред.), ради которого я два дня сидел в болоте в дождевике, вызвал у меня восторг.

— В интернете на YouTube Вы создали канал Chicken Curry, у которого, на взгляд зрителя, немало общего опять же с YouTube-каналом «Вечерний Ургант»…

— Потому что мы — одна и та же команда. Просто, возможно, то, что мы не можем сделать в «Вечернем Урганте», мы делаем в Chicken Curry. Я никакого изменения в отношениях не чувствую. Если он (Иван Ургант – ред.) на что-то говорит: «Нет», мы это не воспринимаем как критику. Мы настолько хорошо друг друга знаем, на протяжении семи лет находимся постоянно вместе, видимся чаще, чем с родными. Это как будто семья. Это как если бы мама сказала: «Нет».

— А нет желания оставить телевидение и навсегда перейти в интернет?

— Нет! Ни в коем случае. Иногда я задумываюсь ночью, глядя в инстаграмм, что моя цель – перетащить звезд YouTube на ТВ, а телевизионных звезд перенести в интернет, чтобы о них узнали. Некое смешение, эклектика. В США, например, нет противостояния ТВ и интернета. Они идут в одном направлении. У нас же, наоборот, идет битва, и очень большая. Все поняли, куда деньги вкладываются, где вся молодежь, и ринулись туда. Но я думаю, что со временем мы придем к единому медиапространству — будет классно!

— Известно, что Вы работали месяц вожатым в детском лагере на Камчатке…

— Честно могу признаться, что, когда я нахожусь с детьми, может быть, от этого я начинаю подпитываться совершенно другой энергией. В каком-то ключе они моей питаются энергией, потому что я 24 на 7 с ними и они со мной. Это я говорю про лагерь. У меня единственный отпуск есть летом, и я отдаю его «Камчатке» (лагерю – ред.), потому что возвращаюсь оттуда другим человеком.

— Что вдохновляет, пугает, расстраивает?

— Я тащусь от общения. Стараюсь поговорить даже с таксистом. Бывают же водители с историями, а я всегда поддерживаю разговор — хочу узнать о нем больше, потому что любой человек — это учитель в чем-то. Общение с людьми — для меня это главный, наверное, энергетический напиток и источник вдохновения. Вот! Теперь все подумают, что я вампир! Но я, правда, очень люблю говорить и со взрослыми, и с пожилыми, и с молодежью нашей современной. Растет поколение уже не X, не Z. В них вообще уже весь алфавит. А что пугает и расстраивает? То, что в шоу-бизнесе многие не идут на эксперименты. Надо иметь определенную закалку, чтобы уметь смеяться над самим собой.

— При этом комик должен быть злым?

— В правильном количестве — да. Я сам переживаю за себя по этому поводу. Наше общество — это такой котел, а в нем — бурлящий мисо-суп, перекипевший шесть раз. И когда туда попадает что-то новое, это хватают, разрывают на части, и оно тоже переваривается. Самое страшное для меня — туда попасть.

— Встречаете ли критику в своей адрес?

— Людям я бываю непонятен. Импозантность поведения, странная манера речи, очень много манерности и, видимо, актерского наигрыша. Мой образ не укладывается в рамки «нормального человека», наверное. Но я говорю сейчас о том, что люди видят на ТВ или на YouTube. В жизни я не такой, более спокойный.

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Сплю. Пытаюсь. Главный отдых для меня — это смена деятельности. Допустим, помыть посуду или убрать за котами — я всегда за. Чем рутиннее работа — тем легче расслабляешься.

Досье

Родился

24 февраля 1983 г. в городе Ступино Московской области.

Карьера

Турнир КВН между 10-ми и 11-ми классами школы г. Ступино – 1999 г.

Создание собственной команды КВН «Семейка-2» — 2003 г.

Создание команды КВН «Фёдор Двинятин» — 2006 г.

Ведущий юмористического проекта «Смех в большом городе» на телеканале СТС — 04.2010 – 02.2011 г.

Сценарист и постоянный участник юмористического проекта «Вечерний Ургант» — с 2012 г.

Личная жизнь

Не женат.