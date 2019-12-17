Валерия: «Я не так представляла себе знакомство с девушкой сына»

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С приходом устойчивой морозной погоды в московских парках откроют 18 катков с натуральным покрытием. Сейчас […]

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18 новых катков с естественным льдом откроют в Москве

С приходом устойчивой морозной погоды в московских парках откроют 18 катков с натуральным покрытием.

Сейчас в столице уже действуют 20 катков с искусственным льдом, а всего в зимний сезон в 28 парках города будут работать 38 катков и хоккейных коробок. Так, с приходом морозов натуральные катки появятся в Измайловском парке, парке «Сокольники», музее-заповеднике «Царицыно».

Покататься на катке с искусственным льдом горожане могут, в частности, в парке Горького, в саду «Эрмитаж» и в Таганском парке. Каток в парке Горького стилизован в теме космоса и называется «Восход», в Таганском парке по вечерам звучат диджей-сеты, а в «Эрмитаже» — джазовые композиции.