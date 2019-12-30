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Новогодние праздники – это чудесное время, когда все мы немного возвращаемся в детство. В это […]

10 топ мест куда сходить в Москве на новогодние праздники

Новогодние праздники – это чудесное время, когда все мы немного возвращаемся в детство. В это время Москва превращается в настоящую сказку. Необыкновенные световые иллюминации, праздничные концерты, ледовые дворцы и множество зимних развлечений так и манят выбраться из дома. От посещения праздничных мероприятий большое удовольствие получают как дети, так и взрослые.

Рождественские ярмарки

Московские сезоны – это уже ставшее традицией преображение города при смене времен года. Каждые три месяца столица меняет свои наряды и открывает тематические площадки для своих жителей и гостей. Самые большие площадки традиционно располагают в самом центре города – на Красной, Тверской, Манежной площадях и на площади Революции. Вход на территорию абсолютно свободный.

Время работы с 11:00 до 22:00.

На Красной площади время работы увеличено до 23:30.

Катки Москвы

Самые большие катки Москвы:

1. Каток в парке Горького.

Каждый год парк оформляют в особом стиле. В 2019 году

зимняя площадка будет называться «Фабрика счастливых людей».

Сеансы проводят дважды

в день – с 10:00 до 15:00

и с 17:00 до 24:00. Стоимость билета утром составит 600 рублей,

а вечером – 800 рублей. Вход для детей в 2 раза дешевле.

2. Катки на ВДНХ.

В парке залито 2 площадки:

Цветник и Ракета.

На обеих во время каникул проводят по 4 сеанса каждый день с 10:00

до 23:00. Билеты стоят

от 350 до 450 рублей

для взрослых и от 150 до 200 рублей для детей.

3. ГУМ-каток.

Эта ледовая площадка хоть и не отличается большой площадью, зато расположена в самом центре столицы.

Каждый сеанс длится 1 час.

Стоимость входного билета для взрослого:

600 рублей, для ребенка – 300 рублей.

4. Каток в парке

Сокольники.

Это самый большой бесплатный каток в Москве.

Его площадь 17 000 кв. м.

Обратите внимание, что это естественный лед, поэтому при оттепели качество покрытия может пострадать.

Каток работает с 9:00 до 24:00.

Елка в Кремле

Кремлевская елка проводится ежегодно, начиная с 20-х чисел декабря и до конца новогодних каникул На дневные представления школьников не обязательно сопровождать. Достаточно купить билет ребенку и про- водить его до турникета, где мальчиков и девочек встречают вожатые и провожают до Кремлевского дворца.

Стоит иметь в виду, что пойти без родителей может только ребенок, достигший возраста 7 лет и только на дневные сеансы, которые проводятся в 11:00 и в 14:00.

Вечером, в 18:00, обязательно присутствие взрослого.

Цена билетов начинается от 4500 рублей.

Ледяной город на Поклонной горе

50-метровый ледяной Кремль – визитная карточка Ледового города на Поклонной горе.

Уже несколько лет в парке Победы строят настоящий ледяной город. Каждый год ледяные скульптуры поражают посетителей своей красотой и масштабом. Возглавляет мировые памятники 50-метровый ледяной Кремль.

Гуляния на Поклонной горе проводятся ежедневно до окончания праздников с 11:30 до 22:30 часов.

Стоимость взрослого билета – 350 рублей, детского (от 5 лет) – 250 рублей.

Резиденция Деда Мороза

Для маленьких посетителей в новогодние каникулы организовано несколько программ:

• «В гостях у Зимнего волшебника» – экскурсия со специальной программой, в конце которой ребенок получает подарок;

• «Новогоднее путешествие к Деду Морозу» – экскурсия с представлением, но без подарка;

• «Чаепитие у Деда Мороза» – экскурсия, которая заканчивается чаепитием из настоящего самовара.

Все эти программы рассчитаны на группы до 25 человек и стоят от 400 до 800 рублей.

Московские горки

Самые известные бесплатные горки находятся в Измайловском парке, в Коломенском и Кузьминках. Здесь можно покататься на ледянках или ватрушках. Спуски достаточно безопасные, но взрослым следует присматривать за детьми. Самая длинная ледяная горка заливается в парке «Сокольники». Ее длина составляет 200 м, а высота – более 13 м. Называется она «Всепогорка», потому что работает в любую погоду. Ее искусственное покрытие не тает и позволяет кататься на ватрушках в любое время года.

В праздничные дни стоимость билета составит 400 рублей, аренда тюбинга будет уже включена.

Кататься можно 45 минут.

Важно: дети до 7 лет на горку не допускаются.

Московский зоопарк

Во время новогодних праздников стоит заглянуть в Московский зоопарк. В эти дни он работает без выходных. Каждый день здесь расписан по часам:

• показательные кормления животных;

• лекции и экскурсии;

• праздничные программы.

Входной билет в зоопарк стоит 500 рублей (взрослые). Для детей до 17 лет – бесплатное посещение.

Тверская улица

В новогодние праздники на центральной улице Москвы проводятся народные гулянья.

В 2019 году впервые движение транспорта полностью перекроют с 31 декабря по 2 января.

В новогоднюю ночь развлекательная программа будет длиться до 3 часов, а 1 и 2 января – до 10 часов вечера.

Лучшие новогодние шоу и мюзиклы

• «Аленький цветочек»

Ледовое шоу Татьяны Навки, которое проходит в ДК «Мегаспорт». Знакомая сказка, сопровождаемая спецэффектами и необыкновенной музыкой, по-новому предстает перед зрителями в исполнении известных фигуристов.

Билеты стоят от 900 рублей.

• «Щелкунчик»

На ЦСКА-арене бессмертная классика, поставленная Ильей Авербухом. В этой ледяной сказке участвуют олимпийские чемпионы: А. Ягудин, М. Маринин, Т. Тотьмянина.

Билеты стоят от 1000 рублей.

• «Лебединое озеро»

Шоу знаменитого чемпиона Евгения Плющенко в ВТБ Арена Динамо. В постановке, помимо самого Евгения Плющенко и его очаровательного сына Гнома Гномыча, задействованы изветные фигуристы и звезды русского балета.

Билеты – от 1500 руб.

• Цирковые представления

Все цирки Москвы представят новогодние программы с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Билеты в цирк на Вернадского и на Цветном бульваре будут стоить от 1500 рублей.

• Новогодние мюзиклы

Театральные площадки приглашают зрителей на музыкальные представления. Театр мюзикла, Детский музыкальный театр, Театр русской песни – это основные площадки, на которые стоит обратить внимание любителям ярких представлений с красивой музыкой и танцами.

Цены начинаются от 800 рублей.