Любовь Успенская: «Моя жизнь — музыка»

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За работу на дому накажут штрафами

Маникюр и прочие услуги в сфере красоты, оказываемые на дому, а также репетиторство, присмотр за детьми и другие могут обернуться штрафом или уголовной ответственностью, если нет соответствующих документов.

Как отметила адвокат Наталья Корнилевская, для предоставления услуг на дому, чтобы избежать проблем с законом, необходимо зарегистрироваться в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

За осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации предусмотрена ответственность в виде штрафа от 0,5 до 2 тысяч рублей.

В свою очередь, если налоговой инспекции удастся доказать, что человек является предпринимателем и скрывает доход, то к административному штрафу добавится предписание на выплату до 40% незадекларированного дохода и штраф в размере 10 тысяч рублей.

В случае если незаконный доход превысит 2,25 миллиона рублей, будет грозить уголовная ответственность вплоть до ареста, заключил эксперт.